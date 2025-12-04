Naționala Emiratelor și-a continuat seria rezultatelor dezamăgitoare și în FIFA Arab Cup 2025. Pentru că, după ratarea calificării la Mondiale, a venit eșecul de miercuri: 1-2 cu Iordania, la Doha (Qatar).

Într-o partidă în care echipa lui Olăroiu a rămas în zece oameni din minutul 18, după o decizie bizară a centralului din Oman, un moment de magie fotbalistică s-a petrecut la începutul părții secunde. Atunci, la scorul de 1-0 pentru Iordania, Bruno, brazilianul naturalizat al Emiratelor, a egalat cu o execuție fantastică, cu exteriorul. Golul, care poate fi văzut aici, poate candida deja pentru titlul de cea mai frumoasă reușită a turneului!

Din păcate pentru Oli, golul lui Bruno n-a fost suficient, astfel încât naționala Emiratelor, cu un om mai puțin din minutul 18, să smulgă măcar un punct. Pentru că, în minutul 63, Al-Naimat a dejucat ofsaidul și a înscris pentru 2-1, scor cu care s-a și încheiat meciul Iordania – Emirate.

În cealaltă partidă din grupa C, Kuweit și Egipt au remizat: 1-1.

La FIFA Arab Cup 2025, după încheierea fazei grupelor, primele două clasate din fiecare serie vor merge, în sferturi.

