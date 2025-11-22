Cosmin Olăroiu (56 de ani) tocmai a avut un eșec, în calitate de selecționer al Emiratelor, însă poate privi și jumătatea plină a paharului, după ratarea calificării la Mondiale.

Explicația e simplă și ține de palmaresul lui Oli, ca antrenor, în peste 20 de ani de activitate în diferite țări. În această perioadă, el a cucerit trofee în România, Arabia Saudită, Qatar, Emirate și China, iar eșecurile sale au fost extrem de rare. De altfel, chiar în acest an, fix înainte de a prelua naționala Emiratelor, tehnicianul român a cucerit trofeul Champions League 2 cu Sharjah.

În ciuda bilanțului său pozitiv, ca antrenor, ratarea Mondialului l-a durut pe Oli, după cum Sport.ro a arătat aici. Și l-a pus în fața unei decizii majore: de a continua sau nu, în calitate de selecționer al Emiratelor.

Contractul său cu federația din Abu-Dhabi cuprinde și Cupa Asiei din 2027. Și, totuși, la cât mare a fost dezamăgirea ratării turneului final, s-a vehiculat că românul poate renunța la funcția de selecționer. Asta și din dorința de a reveni pe banca unei echipe de club. Potrivit jurnaliștilor din Emirate însă acest scenariu cam iese din discuție, după evenimentele din ultimele zile.

Olăroiu, ședință cu șefii federației

După returul pierdut cu Irak (1-2), disputat marți, Cosmin Olăroiu s-a întors cu echipa în Emirate. Și a avut o întâlnire cu șefii federației. Aici, părțile ar fi convenit ca românul să-și ducă mai departe mandatul de selecționer. Cei care au insistat pentru această variantă au fost conducătorii forului din Abu-Dhabi.

De aceea, aproape sigur, reprezentativa Emiratelor va aborda și următoarea competiție cu Oli pe bancă. Vorbim despre FIFA Arab Cup 2025, întrecere programată pentru 1-18 decembrie, în Qatar. Aici, naționala Emiratelor e plasată în grupa C, alături de Egipt, Iordania și învingătoarea meciului Mauritania – Kuweit. Primele două clasate vor obține calificarea în sferturi.

Potrivit surselor din Emirate, după această ședință, urmează încă una între Oli și conducătorii federației. În care părțile vor decide componenta echipei cu care naționala Emiratelor va aborda FIFA Arab Cup. E posibil ca Oli să deplaseze, la Doha, un lot format din jucătorii tineri, un fel de Emirate B, în încercarea de a testa noi fotbaliști de perspectivă în cadrul unei competiții FIFA.

De asemenea, în viitoarea ședință, stafful tehnic va veni cu un plan detaliat de pregătire pentru FIFA Arab Cup 2025.

