MVP-ul partidei a fost portarul Iulia Dumanska, jucătoarea de la Minaur având 12 intervenţii reuşite.

Minaur Baia Mare, victorie uriașă cu Thuringer HC, deţinătoarea trofeului European League

Cealaltă partidă din cadrul etapei a IV-a se va juca duminică, între Larvik - Motherson Mosonmagyaróvári KC.

În primele etape din grupă, Minaur a obţinut rezultatele: 28-26 cu Larvik, 34-28 cu Motherson Mosonmagyaróvári KC şi 32-33 cu Thuringer HC. În penultima etapă va juca tot pe teren propriu, cu Larvik, în 14 februarie.

Minaur Baia Mare a fost repartizată direct în turul 3 al competiţiei, în care a eliminat formaţia HH Elite (27-21 şi 33-22).

În European League, România mai este reprezentată de Rapid Bucureşti (grupa C), cu Tertnes Bergen, Lokomotiva Zagreb şi VfL Oldenburg, respectiv de Corona Braşov (D), alături de Viborg HK, JDA Dijon şi Zaglebie Lubin.

Meciurile din faza grupelor se încheie în 22 februarie. Primele două clasate se vor califica în sferturi (21-29 martie), urmate de Turneul Final Four (16-17 mai).