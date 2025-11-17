FOTO Olăroiu, imens: fostul „Balon de Aur“ i-a transmis un mesaj superb

Olăroiu, imens: fostul &bdquo;Balon de Aur&ldquo; i-a transmis un mesaj superb CM 2026
Selecționerul român al Emiratelor e în fața unui meci crucial, de totul sau nimic pentru calificarea la Mondialul din 2026.

Al 7-lea meci interțări pentru Cosmin Olăroiu (56 de ani) pe banca Emiratelor poate fi și ultimul pentru el, în calitate de selecționer. 

Chiar dacă acordul său cu federația e valabil până Cupa Asiei din 2027 (7 ianuarie – 5 februarie), n-ar fi exclus ca părțile să ajungă la o înțelegere pentru reziliere, în cazul ratării calificării la Mondialul din 2026. Mai ales că Oli, „maniac“ cu munca, și-a dorit mereu să fie în miezul acțiunii. Iar postura de antrenor la diferite echipe de club i-a oferit fix această satisfacție.

Irak – Emirate, meci de totul sau nimic pentru Olăroiu

După un tur exploziv, la Abu-Dhabi, joia trecută, returul Irak – Emirate, la Basra, pornește de la scorul de 1-1. Meciul e programat pentru marți, 18 noiembrie, de la ora 18:00, ora României. Învingătoarea acestei duble va avansa la barajele intercontinentale de calificare pentru CM 2026 despre care Sport.ro a scris, pe larg, aici.

În condițiile în care naționala Emiratelor a ratat victoria pe teren propriu, în fața Irakului – gazdele au avut un gol anulat în minutul 90+6! – mulți specialiști sunt de părere că arabii pornesc cu șansa a doua, în returul de la Basra.

Legendarul Fabio Cannavaro (52 de ani) are însă altă părere. Vorbim despre selecționerul Uzbekistanului, națională calificată deja pentru CM 2026. Până să ajungă la acest nivel, ca antrenor, fostul „Balon de Aur“ și-a făcut „ucenicia“ sub comanda lui Olăroiu, în perioada Al-Ahli Dubai, între 2013-2014. Aici, la formația care acum se numește Shabab Al-Ahli, Cannavaro a fost secundul lui Oli.

Așa se și explică încrederea fostului căpitan al Italiei în selecționerul Emiratelor. Pentru că, întrebat despre șansele acestei reprezentative în returul cu Irak, Cannavaro a spus că, în opinia sa, Olăroiu e atuul arabilor.

În primul rând, sunt convins că Olăroiu n-are nevoie de sfatul meu. Pentru că e un antrenor de elită, printre cei mai buni din fotbalul mondial. Ceea ce pot să spun e că am convingerea că Olăroiu va reuși în misiunea pe care o are cu naționala Emiratelor“, a declarat Cannavaro.

