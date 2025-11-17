Al 7-lea meci interțări pentru Cosmin Olăroiu (56 de ani) pe banca Emiratelor poate fi și ultimul pentru el, în calitate de selecționer.

Chiar dacă acordul său cu federația e valabil până Cupa Asiei din 2027 (7 ianuarie – 5 februarie), n-ar fi exclus ca părțile să ajungă la o înțelegere pentru reziliere, în cazul ratării calificării la Mondialul din 2026. Mai ales că Oli, „maniac“ cu munca, și-a dorit mereu să fie în miezul acțiunii. Iar postura de antrenor la diferite echipe de club i-a oferit fix această satisfacție.

Irak – Emirate, meci de totul sau nimic pentru Olăroiu

După un tur exploziv, la Abu-Dhabi, joia trecută, returul Irak – Emirate, la Basra, pornește de la scorul de 1-1. Meciul e programat pentru marți, 18 noiembrie, de la ora 18:00, ora României. Învingătoarea acestei duble va avansa la barajele intercontinentale de calificare pentru CM 2026 despre care Sport.ro a scris, pe larg, aici.

În condițiile în care naționala Emiratelor a ratat victoria pe teren propriu, în fața Irakului – gazdele au avut un gol anulat în minutul 90+6! – mulți specialiști sunt de părere că arabii pornesc cu șansa a doua, în returul de la Basra.

