NEWS ALERT Transferul lui Dorin Rotariu, anunțat oficial: ”Bun venit și îți urăm un sezon de succes la noi”

Transferul lui Dorin Rotariu, anunțat oficial: ”Bun venit și îți urăm un sezon de succes la noi” Stranieri
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Dorin Rotariu (30 de ani) este cotat la 250.000 de euro de site-urile de specialitate.

TAGS:
Dorin RotariuEyupsporTurcia
Din articol

Fotbalistul a fost anunțat oficial vineri după-amiază la Eyupspor, club din primul eșalon al Turciei care ocupă în clipa de față locul 15 în clasament cu 18 puncte.

După 20 de etape desfășurate în Superliga Turciei, formația din Istanbul a bifat patru victorii și șase rezultate de egalitate, la care s-au adăugat și 10 înfrângeri.

Transferul lui Dorin Rotariu, anunțat: ”Bun venit și îți urăm un sezon de succes la noi” | Comunicat oficial

Eyupspor a anunțat și pe rețelele social media transferul lui Dorin Rotariu, care a mai fost legitimat în Turcia la Igdir FK și Ankaragucu, după ce în 2024 a fost pus pe liber de FCSB.

”Bun venit la Eyupspor, Dorin Rotariu!

Eyupspor l-a adăugat în lot pe Dorin Rotariu, care a jucat anterior pentru Igdir FK. Îl primim pe noul nostru jucător, Dorin Rotariu, în templul nostru sacru și îi urăm un sezon de succes în tricoul galben-violet”, a scris Eyupspor pe Facebook.

La Igdir FK, Dorin Rotariu a jucat în 22 de partide din acest sezon și a înscris 3 goluri, toate în Cupa Turciei, ultimul chiar în această săptămână, în 6-0 împotriva lui Antalyaspor.

La Eyupspor evoluează din această iarnă și fundașul dreapta Denis Radu (22 de ani), împrumutat de la Petrolul Ploiești. Tot de la Petrolul a fost împrumutat și fundașul central camerunez Jerome Onguene (28 de ani).

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
SUA vor mineralele rare ale României. Ce zăcăminte critice ar fi de oferit în schimbul investițiilor de miliarde
SUA vor mineralele rare ale României. Ce zăcăminte critice ar fi de oferit în schimbul investițiilor de miliarde
ARTICOLE PE SUBIECT
Englezii au reacționat categoric după ce Radu Drăgușin a intrat în Manchester United - Tottenham: ”Nu a reușit să facă asta. Nota 6”
Englezii au reacționat categoric după ce Radu Drăgușin a intrat în Manchester United - Tottenham: ”Nu a reușit să facă asta. Nota 6”
ULTIMELE STIRI
A devenit prima campioană din România la Transylvania Open și s-a dus țintă spre lojă: pe cine a salutat Sorana Cîrstea prima dată
A devenit prima campioană din România la Transylvania Open și s-a dus țintă spre lojă: pe cine a salutat Sorana Cîrstea prima dată
Newcastle - Brentford, SHOW cu 5 goluri pe VOYO! "Coțofenele" continuă seria neagră
Newcastle - Brentford, SHOW cu 5 goluri pe VOYO! "Coțofenele" continuă seria neagră
CFR Cluj - ”U” Cluj se joacă ACUM: „bombardament“ la poarta gazdelor! Ocazii uriașe, ratate pe bandă
CFR Cluj - ”U” Cluj se joacă ACUM: „bombardament“ la poarta gazdelor! Ocazii uriașe, ratate pe bandă
GOL ȘI ROȘU imediat pentru marcator în Lens - Rennes! Schimbare de lider în Ligue 1 I Brest - Lorient ACUM pe VOYO
GOL ȘI ROȘU imediat pentru marcator în Lens - Rennes! Schimbare de lider în Ligue 1 I Brest - Lorient ACUM pe VOYO
Pierderi uriașe pentru FCSB înainte de meciul cu Oțelul. Cine nu face deplasarea la Galați
Pierderi uriașe pentru FCSB înainte de meciul cu Oțelul. Cine nu face deplasarea la Galați
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali s-a convins de Matei Popa după două meciuri: "I-am dat telefon lui Târnovanu"

Gigi Becali s-a convins de Matei Popa după două meciuri: "I-am dat telefon lui Târnovanu"

Eugen Neagoe, după Rapid - Petrolul: ”Îl respect pe Gâlcă, dar nu mă așteptam să facă asta”

Eugen Neagoe, după Rapid - Petrolul: ”Îl respect pe Gâlcă, dar nu mă așteptam să facă asta”

MM Stoica, uluit după ultima plecare de la FCSB: ”Mă mir! L-au ofertat și el a ales România”

MM Stoica, uluit după ultima plecare de la FCSB: ”Mă mir! L-au ofertat și el a ales România”

250.000 de euro pentru transferul jucătorului de la FCSB! Campioana a dat răspunsul

250.000 de euro pentru transferul jucătorului de la FCSB! Campioana a dat răspunsul

Trofeul Malvensky, o bijuterie pe care Simona Halep o va înmâna campioanei Transylvania Open. Personalitățile care vor asista la finala Cîrstea - Răducanu

Trofeul Malvensky, o bijuterie pe care Simona Halep o va înmâna campioanei Transylvania Open. Personalitățile care vor asista la finala Cîrstea - Răducanu

Dorin Rotariu a semnat în ultima zi de mercato! Revenire în prima ligă

Dorin Rotariu a semnat în ultima zi de mercato! Revenire în prima ligă



Recomandarile redactiei
Momentul zero al finalei Transylvania Open 2026. Finalistă în prima ediție, Simona Halep i-a înmânat trofeul Soranei Cîrstea
Momentul zero al finalei Transylvania Open 2026. Finalistă în prima ediție, Simona Halep i-a înmânat trofeul Soranei Cîrstea
Pierderi uriașe pentru FCSB înainte de meciul cu Oțelul. Cine nu face deplasarea la Galați
Pierderi uriașe pentru FCSB înainte de meciul cu Oțelul. Cine nu face deplasarea la Galați
CFR Cluj - ”U” Cluj se joacă ACUM: „bombardament“ la poarta gazdelor! Ocazii uriașe, ratate pe bandă
CFR Cluj - ”U” Cluj se joacă ACUM: „bombardament“ la poarta gazdelor! Ocazii uriașe, ratate pe bandă
Jurgen Klopp și-a cumpărat o casă luxoasă de 4.000.000€! Fanii cred că și-a ales deja noua echipă
Jurgen Klopp și-a cumpărat o casă luxoasă de 4.000.000€! Fanii cred că și-a ales deja noua echipă
Philip Otele, debut de vis în Bundesliga! Fostul jucător al lui CFR Cluj și UTA Arad, decisiv
Philip Otele, debut de vis în Bundesliga! Fostul jucător al lui CFR Cluj și UTA Arad, decisiv
Alte subiecte de interes
Ce se întâmplă cu Dorin Rotariu: ”Se antrenează cu noi”
Ce se întâmplă cu Dorin Rotariu: ”Se antrenează cu noi”
Surpriză de proporții! Cu ce echipă e gata să semneze Dorin Rotariu după plecarea de la FCSB
Surpriză de proporții! Cu ce echipă e gata să semneze Dorin Rotariu după plecarea de la FCSB
Sărbătoare în Turcia! Formația a reușit în sfârșit primul punct după 974 de zile
Sărbătoare în Turcia! Formația a reușit în sfârșit primul punct după 974 de zile
Lovitură pentru Mircea Lucescu! Titularul naționalei s-a accidentat și e OUT patru săptămâni
Lovitură pentru Mircea Lucescu! Titularul naționalei s-a accidentat și e OUT patru săptămâni
Coleg de talie mondială pentru Denis Drăguș la Trabzonspor. Turcii au bătut palma cu un super-fotbalist
Coleg de talie mondială pentru Denis Drăguș la Trabzonspor. Turcii au bătut palma cu un super-fotbalist 
Reacția turcilor când au auzit că Gică Hagi este prima variantă a FRF pentru postul de selecționer al României
Reacția turcilor când au auzit că Gică Hagi este prima variantă a FRF pentru postul de selecționer al României
CITESTE SI
Margot Robbie, apariție îndrăzneață la premiera noului său film la Londra. Ținută inspirată din epoca victoriană. FOTO

stirileprotv Margot Robbie, apariție îndrăzneață la premiera noului său film la Londra. Ținută inspirată din epoca victoriană. FOTO

O profesoară de engleză a profitat de un elev de 17 ani timp de trei ore, la ea acasă, în timp ce soțul era plecat. Ce s-a întâmplat depășește imaginația

protv O profesoară de engleză a profitat de un elev de 17 ani timp de trei ore, la ea acasă, în timp ce soțul era plecat. Ce s-a întâmplat depășește imaginația

Surse: Robert Negoiţă, anchetat de DNA, are interdicţia de a exercita funcţia de primar: Nu îmi dau demisia!

stirileprotv Surse: Robert Negoiţă, anchetat de DNA, are interdicţia de a exercita funcţia de primar: Nu îmi dau demisia!

Primul schimb de prizonieri de război între Rusia şi Ucraina, după cinci luni. 314 deținuți au fost eliberați | VIDEO

stirileprotv Primul schimb de prizonieri de război între Rusia şi Ucraina, după cinci luni. 314 deținuți au fost eliberați | VIDEO

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!