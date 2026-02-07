Fotbalistul a fost anunțat oficial vineri după-amiază la Eyupspor, club din primul eșalon al Turciei care ocupă în clipa de față locul 15 în clasament cu 18 puncte.

După 20 de etape desfășurate în Superliga Turciei, formația din Istanbul a bifat patru victorii și șase rezultate de egalitate, la care s-au adăugat și 10 înfrângeri.

Transferul lui Dorin Rotariu, anunțat: ”Bun venit și îți urăm un sezon de succes la noi” | Comunicat oficial

Eyupspor a anunțat și pe rețelele social media transferul lui Dorin Rotariu, care a mai fost legitimat în Turcia la Igdir FK și Ankaragucu, după ce în 2024 a fost pus pe liber de FCSB.

”Bun venit la Eyupspor, Dorin Rotariu!

Eyupspor l-a adăugat în lot pe Dorin Rotariu, care a jucat anterior pentru Igdir FK. Îl primim pe noul nostru jucător, Dorin Rotariu, în templul nostru sacru și îi urăm un sezon de succes în tricoul galben-violet”, a scris Eyupspor pe Facebook.