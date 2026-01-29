Meciul cu Jake Paul, anulat din cauza problemelor cu legea

Poliția din Miami Gardens emisese un mandat de arestare pe numele lui Gervonta Davis, pe 15 ianuarie 2026, sub acuzația de sechestrare, vătămare corporală și tentativă de răpire, în legătură cu un incident din octombrie 2025, când a agresat-o pe iubita sa de la acel moment.



În aceeași lună, Courtney Rossel, o fostă parteneră, îl acționase în judecată în civil pentru vătămare corporală, vătămare corporală agravată, sechestrare, răpire și provocarea intenționată de suferință emoțională, și i-a cerut daune morale consistente.



În 2017 și 2018, împotriva sa au fost depuse plângeri pentru agresiune de către doi bărbați. Pugilistul a mai fost arestat în februarie 2020 și decembrie 2022 pentru violență domestică, iar în 2023 a stat 44 de zile în închisoare pentru că a încălcat termenii eliberării condiționate, stabiliți în urma unui accident auto petrecut în Baltimore, în care a părăsit locul faptei, deși o femeie însărcinată a fost printre răniți.

Davis urma să lupte cu Jake Paul, youtuber-ul devenit boxer, într-un meci demonstrativ la Miami, pe 14 noiembrie 2025, dar acesta a fost anulat după depunerea plângerii penale împotriva sa.



S-a convertit la Islam și a luat numele Abdul Wahid

Gervonta Bryant Davis (31 de ani) este născut la Baltimore (Maryland) și are un record 30 victorii (28 prin KO) și 1 remiză în boxul profesionist. În palmares are Golden Gloves (aur, 2012) și titlurile de campion mondial la categoriile super pană (WBA - Super, IBF), ușoară (WBA, WBA - Regular, WBA - Champion in Recess) și mijlocie mică (WBA - Regular).

Printre victoriile sale celebre se numără luptele cu Jose Pedraza, Jesus Cuellar, Yuriorkis Gamboa, Leo Santa Cruz, Mario Barrios, Ryan Garcia și Frank Martin. Acesta s-a convertit la Islam, în decembrie 2023, luând numele Abdul Wahid.

Foto - Getty Images

