Risca Becali locul FCSB in Liga 1?! Anunt de ULTIMA ORA facut in direct: "Sa ma oblige, sa vad! Nu vin la meciurile de fotbal feminin nici daca imi taie capul"

Comitetul Executiv al FRF a obligat echipele din Liga 1 sa-si indrepte atentia spre fotbalul feminin.

Becali parea gata acum cateva zile sa se angajeze sa sustina o echipa din Bucuresti. Acum nu mai e la fel de sigur ca o va face. Patronul FCSB spune ca nimeni nu-l poate obliga sa-si faca sectie de fotbal feminin la club daca prevederea nu exista in manualul de licentiere pentru Liga 1. Becali a vorbit din nou critic la adresa ideii de a promova fotball de fete.

"Nu am luat echipa de fotbal feminin, niste minciuni. Prima data trebuie sa fie trecut in regulamentul de licentiere. Trebuie schimbat manualul de licentiere. Daca eu nu fac, ma duc la manualul de licentiere si acolo nu scrie de fotbal feminin. Cum sa nu-mi dai licenta daca nu scrie acolo? Puneti in regulament, altfel o sa fie probleme. Una e comitetul executiv, alta e manualul de licentiere. Eu acum nu o sa ma opun, nu stau eu pentru o nimica toata... Astea sunt lucruri care se fac la nivel mondial, lumea si-a pierdut mintile.

Hai, sa faca femeia fotbal, box, sa poarte pantaloni, barbatul sa fie in fusta, asa fac ei moda pe la Londra. Barbatul e creat dupa chipul lui Dumnezeu. Ce se vrea? Se vrea batjocorirea barbatului, asta e intentia Satanei! Barbatul sa fie schimonosit, sa se minimalizeze familia. Aia nu mai e familie, ca familia nu mai are cap. Sa nu mai facem Teologie, hai! Fac parteneriat cu echipa de fotbal feminin, fac, ce sa fac? Nu ma cert cu Federatia, o sa schimb eu lumea? Nu vreau sa ma implic prea mult. Dau niste bani, gata. Daca-i da cu mingea in tata, ce fac? Au sutien? E bine atunci! Mai glumim, nu mai fiti asa serios. Ati fi in stare sa nu ne dati licenta si daca nu mergem la meciuri.

Vreti sa si vin la meciuri? Asta nu se poate baga. Nici daca-mi tai capul tot nu vin la fotbal feminin. Nu-mi schimb eu parerea. Sunt curios daca o sa ajung sa am fotbal mixt, sa am 3 femei in teren. Daca n-o sa rada dracii de noi... Femeia nu poate sa alerge bine, nu poate sa faca lucruri cu picioarele. In alea 3 zile in care femeia are problemele pe care le are, ce face? Dracul numai cu un deget distruge lumea! Nu exista minte omeneasca sa poata sa inteleaga viclenia diavolului. Tot ce conduc femeile, praful se alege mai devreme sau mai tarziu!", a spus Becali la PRO X