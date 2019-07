"Academii si fotbal feminin, cu forta? FRF are dreptate, patronii vor sa faca doar profit, nimic altceva!" Gabriel Chirea despre scandalul momentului in Liga 1

Cred ca FRF are dreptate sa insiste pentru inasprirea regulii U21, dezvoltarea academiilor de juniori si infiintarea echipelor feminine. Fara ele, nu avem nimic.

La sedinta Comitetului Executiv al FRF din 3 iulie s-a hotarat ca cluburile de Liga 1 sa nu poata obtine licenta, incepand cu sezonul 2021-2022, daca nu obtin cel putin 60 de puncte la clasificarea academiei de copii si juniori. Alte masuri prevad infiintarea Campionatului National U16, dar si ca, pana in 2022, fiecare club din Liga 1 sa aiba o grupa de junioare U15 si una U13, dar si o echipa feminina proprie inscrisa intr-un campionat de senioare (cu posibilitatea de semnare a unui protocol de colaborare cu un club de fotbal feminin din Liga I, Liga 2, Liga 3).

Aceste schimbari vin dupa ce Regula U21 a fost modificata pentru sezonul ce sta sa inceapa, echipele din Liga 1 fiind obligate sa foloseasca ca titulari doi jucatori eligibili pentru echipa nationala de tineret, iar cluburile din Liga 2 vor trebui sa aiba in primul ”11” doi jucatori sub 20 de ani. Initial, folosirea obligatorie a jucatorilor tineri a fost primita cu ostilitate extrema de anumiti antrenori si oficiali de club, dar calificarea nationalei de tineret la turneul final de Campionat European, dupa o pauza de 21 de ani, si accederea pana in semifinalele competitiei au facut ca rezistenta sa scada. Acum, atacul se da la deciziile privind investitiile in academii si in fotbalul feminin.

"Daca vor sa ma puna sa am echipa feminina, ma retrag din fotbal. Cum adica sa faci lucruri impotriva lui Dumnezeu? Asta e aliniere la idelile lui Satan. Fetele sa joace handbal, baschet... Cum sa joace femeia fotbal? Nu e facuta pentru fotbal. Madularele ei nu sunt facute pentru fotbal. Femeia a fost facuta de Dumnezeu din barbat, pentru barbat. Femeia e facuta sa fie atrasa barbatul de ea. Daca facem asta, batjocorim formele facute de Dumnezeu ca sa il atraga pe barbat. O schimonosim pe femeie!", explica Becali, la finalul anului 2018, pentru ca acum, cand decizia este oficiala, sa ameninte ca vrea sa dea FRF in judecata, pentru a o declara nula, deoarece e afacerea lui si i se reduce din profit.

Logica patronului FCSB, exponent de seama al mercantilismului dus la extrem si al misoginismului din fotbalul romanesc, are cateva probleme. In primul rand, Becali pare impacat ca femeile sa faca canotaj, haltere, rugby, karate sau aruncarea sulitei, dar sa nu se bage in fotbal, peste afacerea lui. Apoi, femeile sunt bune sa munceasca, sa lucreze pe macarale, sa conduca camioane si sa faca toate meseriile pe care le fac barbatii, la fel de bine, daca nu mai bine, dar trebuie sa gateasca, sa creasca copiii si „sa fie atrasa barbatul de ea”. Poate latifundiarul uita ca, in 2019, in lumea reala, femeile trebuie sa munceasca din greu pentru a se intretine, nu au norocul celor trei fete ale sale, care sunt viitoare milionare si nu au grija zilei de maine. Altele cresc singure copii, castiga premii Nobel, conduc tari si administreaza singure afaceri mari, fac operatii pe creier si transplanturi de organe, scriu linii de cod sau fac descoperiri stiintifice care schimba lumea, asa ca probabil pot juca si fotbal, nu e vina lor ca domnul Becali traieste dupa cutume din epoca fanariotilor.

In al doilea rand, in Romania, numarul femeilor este mai mare decat cel al barbatilor, asa ca orice activitate promovata si finantata pentru acestia, care nu ofera acelasi tratament si aceleasi oportunitati pentru femei, daca exista interes din partea lor, se cheama discriminare pe baza de sex. In plus, femeile din Romania par mai disciplinate, mai ambitioase, mai rationale, mai putin predispuse viciilor si merita o sansa reala in fotbalul profesionist, asa cum au aratat ca pot face treaba foarte buna in handbal, gimnastica, tenis, canotaj, scrima sau tenis de masa. Apoi, in privinta schimonosirii femeii de catre fotbal, patronul FCSB probabil ca nu a urmarit un meci de fotbal feminin in viata lui. Alexandra Morgan, Julie Ertz, Abby Dahlkemper, Allie Long, Mallory Pugh, Lieke Martens, Danielle van de Donk, Jonelle Filigno, Julia Simici, Zecira Musovici sau Delphine Cascarino pot aparea oricand in reviste de moda, iar cateva cunosc abecedarul fotbalului mai bine decat unii jucatori pe care ii tot vinde virtual patronul FCSB cu zeci si sute de milioane de euro.

In fine, domnul Becali uita ca fotbalul, si sportul in general, nu este o afacere clasica, in care bagi 1 lei si scoti profit 5-10 lei. Fotbalul are o componenta si o contributie sociale majore. Patronii, care investesc in fotbal, nu trebuie sa o faca pentru profit, in primul rand. Daca vor profit rapid, pot cumpara magazine, spalatorii auto, covrigarii, coaforuri, service-uri auto, hoteluri sau restaurante, pot investi la bursa, in imobiliare sau in moneda virtuala. Un club de fotbal adevarat trebuie sa reprezinte un oras, o regiune sau un grup de oameni, sa aiba o istorie, un proiect pe termen lung si niste principii profesionale si morale dupa care se calauzeste. Daca doar face bani, atunci este o simpla societate comerciala, care lucreaza in beneficiul unui om, al unei familii sau al unui grup de interese. Gigi Becali a avut si alte afaceri si stim ce s-a intamplat cu ele, asa ca modelul sau de business, focusat doar pe profit, nu pare, pe termen mediu si lung, valabil nici pentru o afacere obisnuita, daramite pentru una sensibila cum este un club de fotbal care se vrea continuatoarea Stelei.

Asa ca FRF face bine ca incearca se smulga fenomenul din mainile inclestate ale catorva oameni, care au dat pana acum ritmul si directia de crestere a fotbalul romanesc. Pentru ca fotbalul nostru sarac sa aiba un viitor decent, trebuie sa se investeasca cu prioritate in juniori. Si, mai nou, in junioare, pentru ca fotbalul feminin este un sector cu potential urias, nespeculat pana acum de cluburi, FRF si LPF, cu sute de mii de potentiale practicante, antrenoare si arbitre, marirea insfrastructurii sportive si a numarului de cluburi, marketing si drepturi de televizare proprii.