Captain Morgan, cea mai sexy fotbalista de la Mondialul de fotbal feminin! GALERIE FOTO cu vedeta SUA

Frumoasa jucatoare din atacul nationalei SUA a intors toate privirile.

Alexandra Morgan (30 ani) este considerata cea mai sexy jucatoare de la Campionatul Mondial de fotbal feminin 2019, gazduit de Franta, fiind in acelasi timp si golghetera competitiei. Nationala americana, campioana mondiala de alte 3 ori si campioana olimpica de 4 ori, a castigat Grupa F, invingand Thailanda (13-0), Chile (3-0) si Suedia (2-0), apoi a trecut de Spania (2-1), Franta (2-1) si Anglia (2-1), pentru ca in finala, care se va juca pe 6 iulie, la Nisa, sa intalneasca castigatoarea dintre Olanda si Suedia. In acest moment, Morgan este golghetera competitie, alaturi de britanica Ellen White, fiecare cu cate 6 reusite.



Campioana mondiala si olimpica cu SUA, castigatoare de Liga Campionilor cu Lyon

Alex Morgan a jucat la colegiu pentru California Golden Bears, pentru ca la senioare sa evolueze pentru West Costa FC (2008-2009), California Storm (2010), Pali Blues (2010), Western New York Flash (2011), Seattle Sounders Women (2012), Portland Thorns FC (2013-2015), Orlando Pride (2016-prezent) si Olympique Lyon (2017). In palmaresul sau se gasesc WPS Championship (2011), NWSL Championship (2013), titlul de campioana in campionatul francez (2016-2017), Cupa Frantei (2016-2017) si Liga Campionilor (2016-2017), dar si titlul mondial (2015), medalia de aur la Jocurile Olimpice (2012), locul intai la CM U20 (2008), titlul CONCACAF (2014, 2018) si cea mai valoroasa jucatoare de fotbal din SUA (2012, 2018). Pentru nationala SUA, ea joaca din 2010, avand 168 selectii si 107 goluri marcate.

Scriitoare, actrita, milionara din publicitate, maritata cu un fotbalist

In afara terenului, ea e licentiata la University of California Berkeley, a scris o serie de carti despre fotbal, „The Kicks”, prima dintre ele, intitulata „Saving the Team”, a intrat pe lista The New York Times Best Seller list in mai 2013. In 2015, impreuna cu canadianca Christine Sinclair si australianca Steph Catley, a devenit prima fotbalista care a aparut pe coperta unui joc pe calculator, poza sa si a lui Lionel Messi fiind pe cea a FIFA 16, vandut in Statele Unite. In iunie 2018, ea a debutat in actorie, cu un rol principal in filmul „Alex&Me”, produs de Warner Bros. In acest moment, Morgan este una dintre cele mai bine platite fotbaliste la nivel mondial, cu un salariu anual de 500.000 de dolari si alte 3-4 milioane din contracte de publicitate (Nike, Panasonic, AT&T, Chobani, McDonalds’s, P&G, Mondelez, Coca-Cola, Bank of America, GNC, Ubisoft, Bridgestone, Chapstick, NMIC, Molecule). Incepand cu 2016, ea a devenit UNICEF Kid Power Champion, alaturandu-se luptei impotriva malnutrutiei si alimentatiei defectuoase. In mai 2019, a pozat pentru Sports Illustrated Swimsuit, dupa ce mai aparuse in aceasta revista si in 2012, 2013 si 2015. Dupa o relatie de 6 ani, inca din colegiu, Alexandra s-a maritat, in decembrie 2013, cu fotbalistul Servando Carrasco (30 ani), legitimat acum la LA Galaxy, unde este coleg cu Zlatan Ibrahimovici. Fotbalista este poreclita „Baby Horse” sau „Captain Morgan”, dupa corsarul Sir Henry Morgan, care actiona in Caraibe.