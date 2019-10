Asta e ratarea mileniului la fotbal feminin! Romania a scapat in mod incredibil de un gol in meciul cu Belgia! Cum a putut sa trimita jucatoarea din imagine: VIDEO

Romania a pierdut cu 0-1 in debutul preliminariilor pentru calificarea la EURO, in fata Belgiei.

Nationala de fotbal feminin a Romaniei, antrenata de Mirel Albon, a pierdut cu 0-1 meciul cu Belgia, disputat la Cluj. Meciul a contat pentru preliminariile Campionatului European din 2021, care se va disputa in Anglia.

Unicul gol al partidei a fost marcat de belgianca De Neve, in minutul 9, in urma unei lovituri libere.



In minutul 77, Van Kerkhoven a avut o ratare incredibila. Ea a trimis defectuos din fata portii Romaniei.