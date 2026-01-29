Novak Djokovic (38 de ani, 4 ATP) a avut una dintre reacțiile memorabile ale ediției 2026 a Openului Australian.

După sfertul de finală cu cântec, câștigat în urma abandonului italianului Lorenzo Musetti (23 de ani, 5 ATP), tenismenul din țara vecină a văzut ca „impertinență” structura și tonul unei întrebări mai degrabă neinspirate, din partea unui jurnalist, la conferința de presă.

Novak Djokovic: „Eu vânez? Nu simt că vânez. Îmi creez propria istorie.”

„În prima parte a carierei, îi vânai pe Federer și Nadal pentru a cuceri marile titluri, iar acum, în ultima parte, îi vânezi pe Sinner și Alcaraz,” a fost începutul neinspirat al unei întrebări adresate de un jurnalist, la Melbourne.

„Eu îi vânez pe Sinner și Alcaraz? În ce sens?”, a replicat imediat Djokovic.

„În câștigarea titlurilor de mare șlem, la ora actuală,” a răspuns jurnalistul.

„Deci eu mereu sunt vânătorul și niciodată vânat de ceilalți?”, a continuat tenismenul din Belgrad.

„Între timp, ai câștigat 24 de titluri de mare șlem,” a punctat ziaristul, amuzându-se de maniera în care a greșit.

„Mersi, merită să menționezi asta uneori, nu?” a fost replica inspirată a lui Djokovic.

Un jurnalist „a uitat” de miezul carierei lui Djokovic, în care i-a bulversat pe Federer și Nadal

Jurnalistul și-a prezentat scuzele, după care Djokovic l-a asigurat că nu e vreo problemă. Totuși, sârbul și-a susținut punctul de vedere la care a fost îndreptățit, după ce a fost pus în această situație neplăcută: „Găsesc puțin lipsit de respect faptul că ai omis să spui ce s-a întâmplat între perioadele precizate, când am început să îi vânez pe Roger și Rafa, așa cum spui tu, iar acum pe Jannik și Carlos... între acestea, e o perioadă de 15 ani în care am dominat turneele de mare șlem.

Cred că e important să ai asta în vedere. Nu simt că îi vânez, să fiu sincer. Roger și Rafa vor rămâne mereu cei mai mari rivali ai mei, am un respect deosebit pentru ceea ce Jannik și Carlos fac, continuă să facă și vor face timp de 10-15-20 de ani, Dumnezeu știe cât vor mai juca, fiind atât de tineri.

E un ciclu natural în sporturi. Ai două superstaruri, după care vine un al treilea care să îi provoace. Eu o să țin cu următorul număr 3, pentru că și eu am fost al treilea, la început.

Dar aceste rivalități sunt bune pentru sportul nostru. Contrastul de stiluri, de personalități e foarte bun pentru tenis.

Dar nu simt că vânez. Îmi creez propria istorie. Am fost foarte clar când am spus că intenția mea e să ajung în finalele competițiilor, cu precădere în turneele de mare șlem, care sunt principalul motiv pentru care mai continui să concurez în tenis.

Sunt Alcaraz și Sinner mai buni decât mine acum? Da, sunt mai buni decât mine și decât toți ceilalți jucători. Calitatea tenisului pe care îl joacă e grozavă, e fenomenală.

Dar înseamnă asta că ies pe teren fluturând un steag alb? Nu. O să lupt până la ultima lovitură și o să dau tot ce am mai bun pentru a le pune probleme,” a afirmat Novak Djokovic, în ultima intervenție publică dinaintea semifinalei cu Jannik Sinner.

