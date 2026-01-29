Dennis Man nu a avut o prestație remarcabilă contra lui Bayern. Internaționalul român nu a expediat niciun șut, a reușit doar un dribling și a pierdut posesia de opt ori, iar înainte de startul reprizei secunde a fost înlocuit cu tânărul Noah Fernandez, în vârstă de 18 ani.



Dennis Man, scos la pauză contra lui Bayern! Explicația antrenorului de la PSV

După meci, Peter Bosz a explicat că Dennis Man a acuzat anumite probleme medicale, motiv pentru care a decis să îl scoată pe român încă de la pauză.



"Dennis ne-a transmis în prima repriză că nu se simte bine și am fost precauți în cazul său. În plus, a fost un joc bazat pe tranziții, iar extremele nu sunt de obicei potrivite pentru astfel de partide. Ivan Perisic este însă o excepție", a spus Peter Bosz, potrivit Voetbal International.



Toate golurile partidei de la Eindhoven au fost înscrise în repriza secundă. Jamal Musiala a deschis scorul în minutul 58, Ismael Saibari a restabilit egalitatea 20 de minute mai târziu, iar Harry Kane, introdus de bavarezi după o oră de joc, a stabilit scorul final în minutul 84.



PSV Eindhoven a încheiat faza principală din Champions League pe locul 28, cu doar 8 puncte, și a fost eliminată din competiție.



Până la finalul sezonului, PSV va mai fi implicată doar în cele două competiții interne, Eredivisie și Cupa Olandei. Echipa lui Dennis Man este deja cu o mână pe titlul de campioană, având în vedere avansul de 14 puncte față de a doua clasată Feyenoord.

Clasamentul din Champions League

