În urmă cu câteva săptămâni, Universitatea Craiova a primit o ofertă de cinci milioane de euro din partea celor de la Steaua Roșie Belgrad, însă oltenii au refuzat propunerea. Acum, se vorbește despre un interes al nemților de la Augsburg.

Bosniacii, revoltați după transferul ratat al lui Ștefan Baiaram

Bosniacii de la Sportsport.ba au avut o reacție vehementă după ce Universitatea Craiova a refuzat oferta sârbilor de la Steaua Roșie Belgrad pentru Ștefan Baiaram.

Ce i-a ”aprins” pe jurnaliștii bosniaci a fost declarația făcută de Mihai Rotaru în legătură cu oferta primită pentru Baiaram. Concret, Mihai Rotaru a spus că Steaua Roșie Belgrad nu este un obiectiv pentru Ștefan Baiaram, care visează la un transfer la o echipă cu pretenții din Europa.

”Steaua Roșie nu este o țintă pentru jucătorul nostru. Oferte de 5 milioane avem și de la alte cluburi, dar obiectivul nostru este altul”, spunea Rotaru în urmă cu câteva zile.

Bosniacii susțin că sârbii de la Steaua Roșie Belgrad ar trebui să se simtă jigniți de cuvintele acționarului de la Universitatea Craiova.

”Nimeni nu a mai umilit-o pe Steaua Roșie ca acest bogătaș: Au trimis o ofertă pentru atacant, iar răspunsul i-a lăsat mască”, au titrat bosniacii de la Sportsport.ba.