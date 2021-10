O ciclistă britanică a câștigat argintul la Tokyo, în timp ce era însărcinată!

Ciclista de 27 de ani din Cardiff a făcut parte din echipa Marii Britanii de urmărire (team pursuit), care a câștigat medaliile de argint la Olimpiada de la Tokyo, desfășurată în luna august.

A anunțat că va avea primul copil cu iubitul danez

Ea a postat un mesaj pe Twitter în care a anunțat că "eu și Casper (n.r. - Casper von Folsach, fost ciclist danez, actualul antrenor al echipei Uno X Pro Cycling Team) suntem fericitți să anunțăm că așteptăm primul copil! Nu ne vine să credem cât de norocoși suntem și suntem atât de încântați să începem următoarea parte a vieții noastre împreună". Ea a adăugat că "da, am fost însărcinată la Jocurile Olimpice de la Tokyo". Ciclista va lua o perioadă de pauză, pentru a duce sarcina la bun sfârșit, deși tocmai semnase un contract pentru sezon viitor al curselor de șosea cu echipa Uno X Pro Cycling Team.

Vestea este excelentă, pentru a suferit de endometrioză

Vestea este una excelentă pentru sportiva galeză, în condițiile în care ea anunțase, în 2019, că suferise de endometrioză, o afecțiune care cauzează dureri, oboseală și perioade menstruale abundente și poate duce, în situații extreme, la infertilitate în cazul unei femei din zece, care suferă de această boală. Barker, campioană olimpică (2016), mondială (2013, 2014, 2017, 2019, 2020) și europeană (2013, 2015, 2017, 2020), dar și multiplă campioană națională și a Commonwealth Games, a primit distincția Member of the Order of the British Empire (MBE) și are o soră care practică și ea ciclismul, Megan Barker, legitimată la echipa profesionistă CAMS-Basso Bikes.