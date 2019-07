ULTIMA ORA | Becali ar putea sa isi faca echipa de fotbal feminin! Ce decizie a luat astazi Tribunalul de Arbitraj Sportiv

TAS va judeca litigiul dintre FCSB si FRF

Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne (TAS) a acceptat, luni, judecarea litigiului deschis de FCSB impotriva Federatiei Romane de Fotbal privind obligativitatea infiintarii unor echipe de fotbal feminin de catre cluburile din Liga I, conform unor surse AGERPRES apropiate partilor.

In adresa remisa partilor, instanta arbitrala specializata in solutionarea disputelor din domeniul sportiv mentioneaza ca Federatia Romana de Fotbal, dar si Liga Profesionista de Fotbal, parte in proces ca organizatoare a Ligii I, trebuie sa trimita o scurta pozitie de aparare in termen de 20 de zile de la primirea comunicarii.

Reclamantii FCSB si presedintele Valeriu Argăseala, care este membru in Comitetul Executiv al FRF, au solicitat TAS anularea deciziei C.Ex. al Federaţiei Romane de Fotbal din 3 iulie 2019 prin care cluburile din Liga I sunt obligate sa isi infiinteze echipe de fotbal feminin incepand cu sezonul 2020-2021 pentru a putea primi licenta.

În motivarea cererii de chemare în judecată, gruparea patronată de Gigi Becali susţine că prin decizia luată în 3 iulie, Comitetul Executiv a încălcat Statutul FRF deoarece acest organism nu poate aproba măsuri cu un impact financiar major şi care afectează activitatea unui membru afiliat, atribuţie care revine în mod exclusiv Adunării Generale a Federaţiei Române de Fotbal.

De asemenea, se subliniaza faptul ca FRF obliga societatile comerciale pe actiuni care detin echipe in Liga I la fotbal masculin sa desfasoare, folosind propriile resurse, o activitate ce nu se regaseste in strategia comerciala a acestor societati, mai exact participarea la competitiile de fotbal feminin.

Hotararea Comitetului Executiv al FRF privind obligativitatea infiintarii unei echipe de fotbal feminin are un caracter profund discriminatoriu, sustin oficialii clubului FCSB. "Exista o discriminare intre membrii afiliati ai FRF, in sensul ca unora (cluburilor participante in Liga I) li se impune o sarcina deosebit de oneroasa (desfasurarea unor activitati suplimentare cu impact financiar), in timp ce altii sunt scutiti de aceasta obligatie (cluburile participante in esaloanele subordonate FRF si AJF). [...] Masura adoptata prin decizia contestata are un profund caracter discriminatoriu pe baza de sex, avand in vedere ca doar cluburilor masculine li se impune sa inscrie echipe de fotbal feminin, iar nu si invers. [...] Fotbalul feminin se afla pe picior de egalitate cu cel masculin, in ce priveste egalitatea de sanse. Popularitatea ridicata a fotbalului masculin se datoreaza strict preferintelor publicului larg, fiind normal ca popularitatea sa difere in functie de sport. Exista, la nivel national, numeroase sporturi, a caror ramura feminina este mult mai populara decat cea masculina (spre exemplu: tenis, handbal, volei, gimnastica) fara ca acest fapt sa impuna masuri obligatorii de aplicat in ramura feminina, pentru dezvoltarea laturii masculine", se arata în cererea de chemare in judecata la TAS.

Ce sustine FCSB



FCSB sustine ca nicio federatie din Europa nu impune cluburilor de fotbal masculin inscrierea unor echipe feminine in anumite competitii si a dat ca exemplu Real Madrid, Borussia Dortmund si AS Monaco, cluburi de traditie care nu au inca un echivalent feminin. "Decizia vine in contradictie si cu masurile pe care UEFA si FIFA le au in vedere pentru dezvoltarea fotbalului feminin, planuri care nu presupun obligarea cluburilor ce detin echipe de fotbal masculin la inscrierea unor echipe in competitiile feminine. Prin adoptarea acestei decizii, Federatia Romana de Fotbal muta propria responsabilitate in sarcina cluburilor din Liga I, lucru profund injust si nelegal", sustine FCSB in adresa de chemare in judecata.

In plus, potrivit adresei citate, prin decizia adoptata, FRF incalca inclusiv libertatea privind practicarea sportului. FCSB sustine ca practicarea sportului de performanta este un drept, si nu o obligatie si se face referire la art. 2 alin. (5) din Legea nr. 69 din 28 aprilie 2000 a Educatiei Fizice si Sportului: "Practicarea educatiei fizice si sportului este un drept al persoanei, fara nici o discriminare, garantat de stat. Exercitarea acestui drept este libera si voluntara si se realizeaza independent sau in cadrul structurilor sportive asociative".

Comitetul Executiv al Federatiei Romane de Fotbal a adoptat la 3 iulie, cu un singur vot impotriva, al presedintelui FCSB, Valeriu Argăseala, un program de masuri pentru dezvoltarea fotbalului feminin prin intermediul cluburilor cu echipe participante in campionatul masculin Liga I. Astfel, incepand cu sezonul 2020-2021, toate echipele care vor activa in campionatul Ligii I trebuie sa indeplineasca cerinta de a inregistra minimum 20 de jucatoare care sa evolueze in Campionatul National U15 feminin. Aceasta este o conditie obligatorie pentru primirea licentei de a evolua in Liga I. Echipele au posibilitatea de a semna un protocol de colaborare cu un club de fotbal feminin din Liga 1, Liga 2 sau Liga 3, caz in care echipa va participa în competitiile de junioare cu numele clubului de Liga I masculin.

De asemenea, incepand cu sezonul sezonul 2021-2022, cluburile din Liga I trebuie sa inscrie o echipa de fotbal feminin in campionatul de senioare (Liga I, Liga a II-a, Liga III-a) si sa aiba in continuare minimum 20 de jucatoare inscrise in Campionatul National U15. Iar din sezonul 2022-2023, cluburile trebuie sa inregistreze minimum 20 de jucatoare care sa joace in Campionatul National U15, minimum 15 jucatoare U13 si sa inscrie o echipa in Campionatul National de Senioare. Pentru toate cele trei situatii se aplica varianta protocolului de colaborare, caz in care echipa de fotbal feminin preia denumirea clubului de Liga I masculin atat la nivel de senioare, precum si la junioare.