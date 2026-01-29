VIDEO EXCLUSIV Luptă fantastică pentru titlul de golgheter la EHF EURO 2026! Un jucător de la Dinamo, în top

Luptă fantastică pentru titlul de golgheter la EHF EURO 2026! Un jucător de la Dinamo, în top Handbal
Campionatul European de handbal masculin este transmis în exclusivitate de VOYO.

EHF Euro 2026Mathias GidselFrancisco CostaSimon PytlickMiklos Rosta
Danemarca va înfrunta Islanda, iar Germania va întâlni Croaţia în semifinalele Campionatului European de handbal masculin - EHF EURO 2026, găzduit de Danemarca, Suedia şi Norvegia, în urma rezultatelor de miercuri, din ultima etapă a grupelor principale.

Danezii, campionii mondiali și olimpici en-titre, au câştigat Grupa I principală, Germania este vicecampioana olimpică, iar Croația este vicecampioana mondială.

Marea surpriză din semifinale este naționala Islandei, în timp ce finala pentru locurile 5-6 se va juca între Portugalia, naționala pregătită de Paulo Pereira, antrenorul lui Dinamo București, și Suedia.

Cum arată topul celor mai buni marcatori de la Campionatul European

În clasamentul golgheterilor, lideri sunt Mathias Gidsel (Danemarca - foto) și elevul lui Paulo Pereira, Francisco Costa (Portugalia), ambii cu câte 54 de goluri.

Danezul însă are un procentaj mai bun, 73% eficiență față de 65,1% cât are lusitanul.

Podiumul este completat de un alt danez, Simon Pytlick, cu 51 de goluri, în timp ce următorii cinci jucători clasați (39-49 de goluri) sunt out din competiție.

În topul marcatorilor îl regăsim și pe pivotul maghiar al lui Dinamo, Miklos Rosta, cu 29 de goluri, dar eliminat din competiție alături de naționala Ungariei.

Rezultatele de miercuri și clasamentele finale din grupele principale

Grupa principală I

Danemarca - Norvegia 38-24

Germania - Franţa 38-34

Spania - Portugalia 27-35

Clasament final:

1. Danemarca 8 puncte

2. Germania 8

3. Portugalia 5

4. Franţa 4

5. Norvegia 3

6. Spania 2

Grupa principală II

Elveţia - Suedia 21-34

Croaţia - Ungaria 27-25

Slovenia - Islanda 31-39

Clasament final:

1. Croaţia 8 puncte

2. Islanda 7

3. Suedia 7

4. Slovenia 4

5. Ungaria 2

6. Elveţia 2

Primele două clasate s-au calificat în semifinale. La egalitate de puncte departajarea s-a făcut prin rezultatul direct.

Vineri vor avea loc semifinalele Germania - Croaţia (18:45) şi Danemarca - Islanda (21:30), precum şi meciul pentru locurile 5-6, Portugalia - Suedia (16:00), toate la Herning - meciurile vor fi transmise pe VOYO.

