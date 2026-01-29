Danemarca va înfrunta Islanda, iar Germania va întâlni Croaţia în semifinalele Campionatului European de handbal masculin - EHF EURO 2026, găzduit de Danemarca, Suedia şi Norvegia, în urma rezultatelor de miercuri, din ultima etapă a grupelor principale.

Danezii, campionii mondiali și olimpici en-titre, au câştigat Grupa I principală, Germania este vicecampioana olimpică, iar Croația este vicecampioana mondială.

Marea surpriză din semifinale este naționala Islandei, în timp ce finala pentru locurile 5-6 se va juca între Portugalia, naționala pregătită de Paulo Pereira, antrenorul lui Dinamo București, și Suedia.

Cum arată topul celor mai buni marcatori de la Campionatul European



În clasamentul golgheterilor, lideri sunt Mathias Gidsel (Danemarca - foto) și elevul lui Paulo Pereira, Francisco Costa (Portugalia), ambii cu câte 54 de goluri.

Danezul însă are un procentaj mai bun, 73% eficiență față de 65,1% cât are lusitanul.

Podiumul este completat de un alt danez, Simon Pytlick, cu 51 de goluri, în timp ce următorii cinci jucători clasați (39-49 de goluri) sunt out din competiție.

În topul marcatorilor îl regăsim și pe pivotul maghiar al lui Dinamo, Miklos Rosta, cu 29 de goluri, dar eliminat din competiție alături de naționala Ungariei.

