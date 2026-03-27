Georgia și Israel s-au întâlnit joi seara la Tbilisi într-un meci amical disputat pe stadionul ”Mikheil Meskhi” din Tbilisi și încheiat la egalitate, scor 2-2, după ce gazdele au condus cu 2-0 prin ”dubla” lui Khvicha Kvaratskhelia (36 și 54), starul de la PSG.

Israelienii au egalat însă repede, după golurile din minutele 60 și 64 marcate de Guy Mizrahi și Omri Gandelman.

Stoinov, deja om de bază la 20 de ani în naționala Israelului: ”excelent” și ”deasupra tuturor”

În naționala pregătită de Ran Ben-Shimon a debutat cu acest prilej Nikita Stoinov, fundașul central de 20 de ani de la Dinamo, care a jucat titular, după cum anticipa Sport.ro în această lună.

Stoinov, cu numărul 13 pe tricou la debut, a avut o evoluție impecabilă, a și fost aproape de gol când a trimis cu capul mingea în bară și a fost schimbat în minutul 80.

”Stoinov, Lemkin și Gandelman sunt viitorul echipei naționale”, au transmis la final oficialii israelieni.

Ziaristul Doron Ben Dor l-a numit pe Stoinov ”excelent” la debutul pentru prima reprezentativă și a remarcat că ”prestațiile lui Stoinov și Lemkin din centrul defensivei îi vor da destule motive de reflecție pentru viitor selecționerului Ran Ben-Shimon”, în timp ce un alt jurnalist, Motti Pshehatzki, a subliniat: ”În ciuda complimentelor adresate tuturor (n.r. - de către selecționer), Eliel Peretz, Oscar Gloukh, Omri Gandelman și Nikita Stoinov au fost deasupra tuturor, ei s-au remarcat mai mult decât restul”.