Fostul dinamovist Lamine Ghezali, dezlănțuit în cea mai ciudată competiție oficială din Europa! 4 goluri și 3 pase decisive în 7 meciuri
Cătălin Parfene
Fotbalistul francez a încântat la Dinamo în sezonul în care ”câinii” au evoluat în Liga 2.

Lamine Ghezali (26 de ani), atacantul francez care a impresionat la Dinamo în sezonul petrecut de ”câini” în Liga 2, evoluează de anul trecut în Finlanda, la AC Oulu din Veikkausliiga (prima divizie).

În Finlanda, sezonul fotbalistic se desfășoară în sistem primăvară - toamnă (aprilie - noiembrie pentru Veikkausliiga 2026 mai exact), dar prima competiție din anul calendaristic este, în mod tradițional, Cupa Ligii (Liigacup).

Considerată singura competiție oficială din Europa care se joacă indoor (vezi galeria foto), date fiind condițiile meteo ale iernilor finlandeze, Liigacup din 2026 a început în ianuarie și s-a încheiat zilele trecute cu finala disputată pe 21 martie.

Cu un Ghezali în formă maximă, Oulu a ajuns până în finală, pe care a pierdut-o în fața lui Inter Turku, scor 1-2.

Folosit preponderent pe postul de extremă dreapta, fostul dinamovist a înscris 4 goluri și a dat 3 pase decisive în cele 7 meciuri jucate în competiție (gol în 3-0 cu SJK Seinajoki, pasă de gol în 6-2 cu FF Jaro, gol în 2-2 cu Ilves, gol și 2 pase decisive în 5-0 cu KuPS - toate în faza grupelor, plus gol în semifinala 2-1 cu HJK Helsinki).

VIDEO Golul și pasele decisive din AC Oulu - Kups 5-0 (minutele 27, 47 și 60)

VIDEO Golul din semifinala AC Oulu - HJK Helsinki 2-1 (minutul 61)

Francezul rămâne în inimile dinamoviștilor mai ales pentru ”dubla” din 3-0 cu Steaua

Fostul internațional de juniori francez, care a jucat și chiar a înscris în Ligue 1 pentru Saint-Etienne, a ajuns în august 2022 la Dinamo, unde a bifat în total 52 de meciuri, cu 13 goluri și 5 pase decisive.

A strălucit de-a dreptul în play-off-ul de promovare din Liga 2, când a marcat pentru ”câini” de șase ori - memorabilă rămâne ”dubla” din derby-ul 3-0 cu Steaua de pe ”Arena Națională”.

Ulterior însă, Ghezali nu a mai convins în Superligă la Dinamo și nici experiențele Levadiakos (Grecia) și UTA Arad nu au fost cu succes.

Din august 2025 el este legitimat la AC Oulu. ”Am simțit dorința clubului de a mă avea și cred că pot ajuta echipa”, spunea fotbalistul în momentul semnării contractului cu echipa finlandeză.

Foto și video: AC Oulu

