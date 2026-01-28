Transferat în vară pentru aproximativ 400.000 de euro, Nikita Stoinov (20 de ani) s-a impus într-un timp scurt ca titular în centrul defensivei dinamoviste, alături de Kennedy Boateng.



Prestațiile tot mai bune ale fundașului central din Israel i-au adus o cotă de piață de un milion de euro, dar și laude din partea vocilor importante din fotbalul românesc.



Florin Prunea se declară impresionat de jocul prestat de fundașul transferat în vară de Dinamo și spune că ar fi vrut să acesta să fi fost român, semn că are încredere că acesta ar fi putut ajunge chiar și la echipa națională.



Florin Prunea: ”Mor că Stoinov nu e român!”



„Dinamo arată foarte bine și în partea tehnică, cu antrenorii pe care îi are. Dinamo are cel mai bun antrenor din țară acum, cel mai profesionist. Are un grup de jucători extrem de unit, transferuri făcute corect.



Are și jucători cu experiență cum este Epassy și cu fundași centrali cei mai buni din țară, Boateng și Stoinov. Mor că cel mic nu este român, dacă aveam un fundaș central ca el aveam postul mult timp acoperit la echipa națională.



Raul Opruț merge și el ceas de câteva etape, la mijloc Gnahore și-a revenit, este cel de anul trecut. Musi și Cîrjan sunt viitorul echipei și al naționalei, o bancă plină de tineri”, a spus Prunea, potrivit Fanatik.ro.



Titular incontestabil la Dinamo după transfer, Stoinov a bifat 22 de apariții în acest sezon pentru echipa sa, în campionat și Cupa României. Și cota sa de piață a crescut după evoluțiile tot mai bune, acum fiind cotat la un milion de euro.



Cum arată Superliga României la finalul etapei #23. FCSB, în cădere liberă. Rapid îi suflă în ceafă liderului Craiova



La finalul rundei cu numărul 23, Universitatea Craiova rămâne lider în clasament cu 46 de puncte. Rapid le suflă în coastă oltenilor cu 45 de puncte. Podiumul este completat de Dinamo cu 44 de puncte.



Campioana FCSB (locul 11) s-a îndepărtat la cinci lungimi de zona de play-off, după ce a fost umilită ”acasă”, pe Arena Națională, de CFR Cluj, scor 1-4, care a urcat pe 9.

