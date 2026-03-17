Un fotbalist de la Dinamo va debuta la echipa națională în această lună! "Abilități foarte bune" Superliga
Cătălin Parfene
”Câinii” au o perioadă dificilă în Superligă, dar jucătorii lui Zeljko Kopic atrag atenția selecționerilor.

Nikita StoinovDinamoIsraelZeljko KopicRan Ben-Shimon
Presa din Israel anunță astăzi că fundașul central Nikita Stoinov (20 de ani) de la Dinamo urmează să fie convocat și, astfel, să debuteze la naționala de seniori cu prilejul meciului amical cu Georgia, care se va disputa la Tbilisi pe 26 martie.

Nikita Stoinov ”a arătat abilități foarte bune în campionatul din România”, scrie presa israeliană

”Selecționerul Ran Ben-Shimon urmează să anunțe lotul pentru amicalul cu Georgia, acolo unde echipa va beneficia de o securitate fără precedent, având în vedere situația actuală.

În ceea ce privește apărarea, fundașul echipei Beitar Ierusalim, Yarden Cohen, este așteptat să fie convocat în premieră. 

Se pare că în linia defensivă nu vor avea loc schimbări radicale, iar numele de seamă care vor fi convocate sunt Idan Nachmias, Stav Lemkin, Or Blorian și Nikita Stoinov, care a arătat abilități foarte bune în campionatul din România. 

Cel care va rămâne în afara lotului este Sean Goldberg. Deși și-a revenit după accidentare, staff-ul tehnic consideră că încă nu este într-o formă fizică suficientă pentru a juca”, a notat astăzi publicația israeliană ONE.

Titular la debutul pentru Israel?

Cu 32 de meciuri jucate în acest sezon la Dinamo (în 31 dintre ele a fost integralist), Stoinov este un om de bază în echipa lui Zeljko Kopic, așa cum este și în reprezentativa Under 21 a Israelului.

Fundașul central a mai fost convocat la naționala mare în 2024 și 2025, dar de fiecare dată a rămas pe banca de rezerve (în 1-4 cu Italia și 1-0 cu Belgia în Liga Națiunilor și apoi în 0-3 cu Italia în preliminariile Campionatului Mondial).

În condițiile numeroaselor absențe din selecționata Israelului, cauzate de accidentări și de contextul internațional actual, Stoinov ar putea debuta chiar din primul minut în amicalul cu Georgia.

