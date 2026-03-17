Presa din Israel anunță astăzi că fundașul central Nikita Stoinov (20 de ani) de la Dinamo urmează să fie convocat și, astfel, să debuteze la naționala de seniori cu prilejul meciului amical cu Georgia, care se va disputa la Tbilisi pe 26 martie.

Nikita Stoinov ”a arătat abilități foarte bune în campionatul din România”, scrie presa israeliană

”Selecționerul Ran Ben-Shimon urmează să anunțe lotul pentru amicalul cu Georgia, acolo unde echipa va beneficia de o securitate fără precedent, având în vedere situația actuală.

În ceea ce privește apărarea, fundașul echipei Beitar Ierusalim, Yarden Cohen, este așteptat să fie convocat în premieră.

Se pare că în linia defensivă nu vor avea loc schimbări radicale, iar numele de seamă care vor fi convocate sunt Idan Nachmias, Stav Lemkin, Or Blorian și Nikita Stoinov, care a arătat abilități foarte bune în campionatul din România.

Cel care va rămâne în afara lotului este Sean Goldberg. Deși și-a revenit după accidentare, staff-ul tehnic consideră că încă nu este într-o formă fizică suficientă pentru a juca”, a notat astăzi publicația israeliană ONE.

