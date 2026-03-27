România U20 - Polonia U20 în Elite League, de la 17:30! Portari de la FCSB și Dinamo, atacanți de la Rapid și Universitatea Craiova

Kosovo U21 - România U21 pe VOYO, meci decisiv pentru calificarea la EURO, de la 20:00. UPDATE Decar de la Dinamo!

CITEȘTE ȘI: Nikita Stoinov, fotbalistul lui Dinamo, impecabil la debut! ”Jucător-cheie” pentru selecționer și ”viitorul echipei naționale”

Într-un amical disputat astăzi, Australia și Camerun s-au întâlnit pe ”Accor Stadium” din Sydney în cadrul FIFA Series, turnee organizate de FIFA la care participă echipe naționale din confederații diferite.

Ca de obicei la ultimele acțiuni ale ”leilor neîmblânziți” (inclusiv la ultima ediție a Cupei Africii pe Națiuni), titular în poarta Camerunului a fost Devis Epassy, goalkeeper-ul lui Dinamo.

Epassy, căpitanul Camerunului în amicalul cu Australia

Epassy, care a purtat și banderola de căpitan, a fost integralist și în minutul 69 a apărat un penalty executat de decarul Ajdin Hrustic, internaționalul australian cu cetățenie română (după cum Sport.ro a arătat aici) care acum evoluează în Eredivisie, la Heracles Almelo, după ce a jucat și în Bundesliga (Eintracht Frankfurt) sau Serie A (Hellas Verona).

”Penalty apărat ușor de portar”, au scris cei de la The Guardian, în timp ce site-ul oficial al federației australiene a notat: ”fantastic save”. VIDEO AICI

Însă în minutul 85 același număr 10 Hrustic a fost inspirat să lase o minge care a ajuns la Jordan Bos, iar fundașul stânga al lui Feyenoord a marcat golul victoriei pentru ”canguri”, 1-0.

Pentru Australia, calificată la Campionatul Mondial din 2026, urmează amicalul cu surpriza Curacao, prezentă și ea la turneul final din vară, în timp ce Epassy și compania vor evolua la Melbourne împotriva Chinei - ambele partide se vor disputa pe 31 martie.