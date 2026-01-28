Transferat în vară pentru aproximativ 400.000 de euro, Nikita Stoinov (20 de ani) s-a impus într-un timp scurt ca titular în centrul defensivei dinamoviste, alături de Kennedy Boateng.



Prestațiile tot mai bune ale fundașului central din Israel i-au adus o cotă de piață de un milion de euro, dar și laude din partea vocilor importante din fotbalul românesc. Acum, conducerea lui Dinamo pregătește o renegociere cu titularul din defensiva lui Zeljko Kopic.



Mai exact, Dinamo ar vrea să implementeze o clauză de reziliere de patru milioane de euro în contractul dintre cele două părți, spune președintele Andrei Nicolescu. Stoinov ar mai avea contrcat pentru încă trei ani și jumătate cu echipa din ”Ștefan cel Mare”.



Dinamo pregătește o clauză de reziliere impresionantă pentru Nikita Stoinov



„Schimbăm hârtii cu agenții lui. Au fost aici, în vizită, am stat de vorbă. Discutăm ce e mai important pentru jucător. Jucătorul se simte foarte bine aici și își dorește să rămână, să evolueze, pentru că simte că a crescut foarte mult alături de noi.



Pentru asta creăm o poziție cât mai bună pentru jucător și agenții săi pentru un viitor transfer, dar și pentru club. Astea trebuie să le adăugăm într-un adițional.



Mai are contract trei ani și jumătate. Durata nu e discuție. Doar clauza (n.r - de reziliere) și alte beneficii, atât pentru el, cât și pentru impresar. Noi încercăm să mergem mai sus, către 3,5-4.000.000 de euro.



Deocamdată facem schimb de hârtii, nu vreau să apreciez. Suntem acolo în proceduri. (n.r. - I se va mări salariul?) Sunt alte detalii legate de contract, de procente, în zona financiară”, a spus Nicolescu, potrivit Fanatik.ro.



Cum arată Superliga României la finalul etapei #23. FCSB, în cădere liberă. Rapid îi suflă în ceafă liderului Craiova



La finalul rundei cu numărul 23, Universitatea Craiova rămâne lider în clasament cu 46 de puncte. Rapid le suflă în coastă oltenilor cu 45 de puncte. Podiumul este completat de Dinamo cu 44 de puncte.



Campioana FCSB (locul 11) s-a îndepărtat la cinci lungimi de zona de play-off, după ce a fost umilită ”acasă”, pe Arena Națională, de CFR Cluj, scor 1-4, care a urcat pe 9.

