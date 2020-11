Radoi, DISCURS DUR! "E vina mea ca nu mergem la Euro, ce sa fac?! Sa-mi tai un deget?!" Ce se intampla cu jucatorii

Radoi a fost convins sa nu renunte la postul sau dupa ratarea calificarii la Euro.

Desi a fost adus cu obiectivvul Qatar 2022, Radoi spune ca-si imputa obiectivul Euro. Selectionerul nu exclude surprizi la selectie in campania pentru CM.

"Consider ca era obiectivul meu sa ma calific la Euro, mi-am asumat asta de la numirea mea. E vina mea, ce sa fac? Sa-mi tai un deget? Cred ca trebuia sa ma calific, da. Rezultatele pot sa-mi fie imputate. Cand abordezi meciurile cum le abordam noi, nu poti sa nu primesti gol. Cand faci pressing asa cum facem noi, esti expus. Se intampla sa vina jucatori luni si sa avem un antrenament marti, apoi meciul miercuri.

Trebuie sa incercam sa depistam mult mai exact zonele de unde primim gol. Vrem sa primim mai putine goluri, dar in atac ne propunem sa jucam dupa principiile noastre. Nu atacam foarte bine profunzimea, din pacate, sunt multe lucruri de imbunatatit. Ne vom stradui sa lucram mai mult, timpul sa-l comprimam cat mai bine. Daca unii jucatori nu vor intelege, vom incerca cu altii.

E pandemie pentru toata lumea si sunt probleme, vedeti ce patesc si Klopp, si Guardiola cu echipele lor, Bayern o ia si ea inapoi tot din cauza problemelor fizice. Am adus jucatorii la nationala dupa niste criterii, nu regret alegerile facute in privint alotului. Am inceput cu o filosofie, terminam cu aceeasi filosofie.

N-o sa vin sa spun ca era mai bine acum 10 ani. Nu pot sa zic: sigur vom fi la Mondial. Daca poate cineva sa promita, jos palaria! Noi suntem dispusi sa muncim, sa ajutam jucatorii. Nu pot sa garantez. Avem lucruri de invatat, cu siguranta. Dar de garantat, nu am cum sa garantez in fata nimanui". a spus Radoi la Digisport.