ADIO, GALBEN! Romania, echipamente spectaculoase pentru Jocurile Olimpice! Tricourile au fost prezentate in exclusivitate de www.sport.ro

Romania renunta la galben pentru Jocurile Olimpice!

In 2021, nationala de fotbal participa pentru prima oara dupa 57 de ani la turneul olimpic. Performanta de la Euro 2019, cand nationala lui Radoi a ajuns pana in semifinale, a garantat intrarea pe lista celor 16 echipe calificate.

Turneul olimpic de fotbal are loc in perioada 22 iulie - 8 august 2021.

Romania va schimba culorile traditionale pentru revenirea la JO. Nationala va avea un set de echipamente alb si unul albastru. Prezentarea a fost facuta pe site-ul Federatiei de Mirel Radoi, George Puscas si Ionut Nedelcearu.



www.sport.ro a prezentat noile echipamente ale Romaniei in exclusivitate pe 7 octombrie.



Comunicatul Federatiei:

"Romania va purta la Jocurile Olimpice de la Tokyo un echipament special creat impreuna cu suporterii!

Dupa mai bine de jumatate de secol, fotbalul romanesc revine la Jocurile Olimpice iar performanta reusita de eroii acestei generatii este onorata cu un kit de joc in editie limitata.

Generatia lui Puscas, Radu, Hagi sau Coman a realizat in 2019 nu doar cea mai buna performanta din istoria Romaniei U21, semifinalele Campionatului European, ci a readus fotbalul nostru la Jocurile Olimpice dupa peste jumatate de veac. Tot la Tokyo, dar in 1964, o alta generatie de talent, in care se regaseau Adamache, Ienei, Pircalab si Dan Coe, reprezenta Romania.



In 2021, cei care si-au spus “generatia de fier” merg in Japonia pentru a demonstra inca o data ca puterea fotbalului trece dincolo de capriciile vremurilor si bucura totodeauna romanii. Intr-o lume schimbata si plina de restrictii, avem nevoie mai mult ca oricand de spiritul eroilor din teren.

Federatia Romana de Fotbal a creat impreuna cu suporterii un echipament de joc special, dedicat sarbatorii olimpice. Am lansat fanilor provocarea de a imagina design-ul echipamentului si am primit aproape 100 de propuneri. Ulterior, comisia formata din Horia Brenciu (artist), Vlad Munteanu (manager operational loturi nationale FRF), Alfonso Flores (manager sponsorizari Joma) si reprezentanti ai departamentelor comunicare si marketing FRFa ales viziunea castigatoare a lui Catalin Marian.



Apoi, Alaturi de partenerul tehnic Joma, am elaborat tricourile, sorturile si jambierele, iar acum “armura” eroilor nostri se intoarce la suporteri.

Sub blazonul protector al echipelor nationale, cu flacara olimpica aprinsa spre a veghea acest parcurs, tricoul e gata!

In culori noi, asteapta sa-l imbracam pentru inca o poveste frumoasa, de la noptile italiene spre diminetile japoneze care vor ramane in istorie..."