"Tati, de ce vorbesc asa de tine?" Radoi, explicatii incredibile dupa loviturile primite la nationala! Ce episod a trait acasa

Mirel Radoi a vorbit despre un episod mai putin placut din viata sa, de cand a fost numit selectioner al nationalei Romaniei.

Selectionerul nationalei nu a avut parte de debutul la care se astepta pe banca tehnica, iar pentru asta a primit numeroase critici. Eliminarea cu Islanda, iar apoi cele doua infrangeri consecutive cu Norvegia si Austria au facut ca oamenii din fotbal sa ii conteste pozitia lui Radoi.

Satul de criticile aparute atat la adresa sa, cat si a jucatorilor pe care i-a convocat, Mirel Radoi le-a dat replica celor care au comentat, insa asta a dus la si mai multe comentarii negative la adresa lui.

Radoi a dezvaluit pentru Digi Sport un episod petrecut acasa, cand copiii sai l-au intrebat de ce se vorbeste urat despre el, moment in care selectionerul a decis sa isi schimbe atitudinea pentru a-si proteja familia.

"La un moment dat am raspuns unor oameni care faceau acuzatii si imi cer scuze pentru ca am avut un episod interesant cu copiii acasa. Stateau in fata televizorului si ma intrebau: 'Tati, de ce vorbesc oamenii atat de urat de tine?'

Si asta mi-a dat de gandit, daca eu le raspund cu aceeasi moneda, copiii o sa zica acelasi lucru si despre mine. Ori eu nu vreau sa primeasca din partea mea educatia asta. Atunci am zis, decat sa fiu ca restul, incerc sa fiu ca mine. In momentul asta, incerc oarecum sa ma limitez la ceea ce cred fara sa mai raspund cuiva cu aceeasi moneda. Mi-ar fi usor sa fiu ironic, rautacios. Nu stiu de ce am fost propus la Craiova, chiar nu am stat sa analizez aceasta problema", a spus Mirel Radoi pentru Digi Sport.