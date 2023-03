Mihai Stoica a vorbit despre Khvicha Kvaratskhelia, puștiul-talent de la SSC Napoli, care valorează 60 milioane de euro, conform site-urilor de specialitate, și a fost adus de la Dinamo Batumi pentru 11.5 milioane!

Mihai Stoica, impresionat profund de un fotbalist: „Uitați-vă ce face copilul ăsta! E incredibil”

Oficialul vicecampioanei României a mai evidențiat faptul că Napoli a plătit mai mult pe georgian decât a făcut-o Parma pentru Dennis Man, winger-ul care a părăsit-o pe FCSB în ianuarie 2021 pentru 13 milioane de euro!

„Pe Kvaratskhelia nu îl ştia nimeni, a ştiut cine trebuia... îţi dai seama, Kvaratskhelia a fost mai ieftin decât Dennis Man. Deci, Dennis Man... noi am încasat mai mult pe Dennis Man decât a plătit Napoli pentru... (n.r. Khvicha Kvaratskhelia).

Eu mă gândeam doar aşa: câţi fani a câştigat Napoli în Georgia? Pentru că ştim foarte bine, când era Chivu la Inter, câţi 'interişti' se făcuseră peste noapte în România, pentru că toată lumea ţinea cu românul...

Dar nu era atât de mare discrepanţa în nivelul fotbalului românesc la momentul acela şi cine era Chivu la Inter. Dar acum... Georgia nu a existat, nu a existat niciun fotbalist georgian de mare valoare, să joace la o echipă.

Cum a fost, de exemplu, armean, Mkhitaryan, care a jucat la Arsenal, la Manchester (n.r. United), la Dortmund, a fost jucător important la Dortmund Mkhitaryan. Uitaţi-vă ce face copilul ăsta (n.r. Kvaratskhelia). Incredibil! 2001 născut, formidabil!”, a spus Mihai Stoica, potrivit Orange Sport.

„Asta mă diferențiază!” Kvicha Kvaratskhelia a dezvăluit 'secretul' pentru forma spectaculoasă la primul sezon în Serie A

Într-un interivu acordat pentru The New York Times fotbalistul georgian a vorbit despre iubirea pentru fotbal, dezvăluind care consideră că sunt secretele sale pentru forma extrem de bună pe care a arătat-o până acum și cât de rapid s-a adaptat în Italia.

„Acea libertate este ceea ce mă diferențiază, e ceva în care mă recunosc pentru că iubesc ceea ce fac. Atunci când joc e de parcă mă duce într-o altă lume. Unesc inima cu gândurile, pe de altă parte, dacă nu îți folosești creierul nu ai cum niciodată să devii mai bun.

Încă de când am ajuns am simțit că trăiesc într-un vis. Începutul a fost atât de lin, însă am realizat rapid că era realitatea. Sunt recunoscător pentru fiecare moment de afecțiune pe care îl primesc din partea publicului, mă motivează să fiu mai bun și este o mare responsabilitate, precum o promisiune pe care să o ții meci de meci”, a declarat Kvaratskhelia într-un interviu acordat pentru The New York Times, citat de Gazzetta dello Sport.