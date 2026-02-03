Alex Chipciu nu își mai vede capul de atâtea calcule: ”Te gândești, faci combinații!”

Astfel, U Cluj a urcat cel puțin temporar pe locul patru în clasament și poate spera la play-off.

Alex Chipciu: ”Faci un milion de calcule, cel mai bine e să te concentrezi pe ce ai de făcut!

Cu toate acestea, căpitanul ”Șepcilor Roșii” spune că sunt prea multe calcule de făcut în vederea accederii în play-off, motiv pentru care Chipciu preferă să aștepte și să se concentreze în totalitate asupra prestațiilor din teren până la finalul sezonului regulat.

”Nici nu știi ce rezultat să aștepți din altă parte, faci un milion de calcule, cel mai bine e să te concentrezi pe ce ai de făcut și să faci cât mai multe puncte. Dacă m-aș gândi la cum am debutat anul ăsta, aveam speranțe de play-off, dar faptul că celelalte echipe făceau atât de multe puncte. Apoi când au căzut FCSB și CFR mă așteptam la o luptă și mai grea. Dar a venit seria asta și sperăm în continuare.

Și ele joacă între ele. Sperăm să se încurce și să avem de câștigat la final. Nu știu dacă acum 45 de puncte sunt de ajuns. Cu toate contracandidatele avem avantaj, cu UTA, cu FC Argeș acum. Te gândești, faci combinații, aștepți.

Cred că și calculele astea sunt făcute în ideea în care toate rezultatele ar fi perfecte, deci șansele ar fi cam mici așa la prima vedere. Nu am făcut calcule până acum deloc, mă interesează să fim o echipă grea de jucat și să adunăm puncte. Dacă vom aduna puncte, o să ne gândim și la asta”, a spus Alex Chipciu.

