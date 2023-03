Meciul Sepsi - FC U Craiova se rejoacă azi, de la ora 21:00, ca urmare a deciziei Comisiei de Recurs. Partida este decisivă în vederea stabilirii ultimei echipe calificate în play-off. La acest moment, oltenii sunt pe 6, cu 40 de puncte, la doara o lungime în fața covăsnenilor.

Adrian Mititelu, înainte de Sepsi - FC U Craiova: "Ambele echipe merită să fie în play-off"

Adrian Mititelu, patronul oltenilor, a recunoscut că are mari emoții înaintea meciului de la Sfântu Gheorghe și a dat dovadă de fair-play, spunând că atât FC U Craiova, cât și Sepsi ar merita să joace în play-off.

"Am emoții foarte mari. Pentru noi ar însemna un lucru deosebit să trecem pârleazul în categoria cluburilor din play-off. Am vorbit cu jucătorii. Le-am spus că nu vreau să pun presiune pe ei. De multe ori, cerințele exagerate dăunează. Le-am spus că e un moment în care trebuie să dea totul pe teren și să înțeleagă că sunt mai valoroși din punct de vedere individual, dar Sepsi e o echipă cu experiență și a mai jucat meciuri din astea importante.

Diferența va fi făcută de soartă. Fiecare colectiv, fiecare persoană are un drum în viață. Sper ca în seara asta soarta să fie de partea mea. Ambele echipe sunt relativ egale ca valoare, ambele merită să fie în play-off. Nu cred că altă echipă poate să pretindă acest loc 6. Eu zic că noi și Sepsi merităm, dar sper să fim noi acolo.

Eu mă gândeam să obținem mult mai ușor locul de play-off. Valoarea lotului și condițiile pe care le avem, suporterii și tot ne dădeau speranța că anul ăsta putem să oferim unul dintre cele șase locuri legitim. Am început bine, dar după am avut o evoluție foarte proastă. Am reușit o remontada pe care puțini o mai credeau. Nici măcar eu, care sunt tatăl optimiștilor în materie de FCU. Uite că suntem la un meci de a intra în play-off. Ar fi o realizare extraordinară, în contextul în care acum 4 luni ne gândeam că ne vom lupta la retrogradare", a spus Adrian Mititelu, pentru PRO TV.

Adrian Mititelu: "Ținutul Secuiesc există, el se află în România"

Înaintea meciului, Adrian Mititelu spune că a venit cu ideea realizării unui fanion, cu siglele ambelor echipe. Sub sigla clubului Sepsi apare steagul Ținutului Secuiesc, în timp ce sub cea a lui FC U Craiova este drapelul României.

"Eu am venit cu ideea fanionului. Eu sunt profesorul de istorie și sunt liderului de conciliere româno-maghiar din club. Mi-a venit ideea pentru că au fost foarte multe discuții legate de acest incident, care n-a fost din vina noastră. Noi n-avem nimic cu comunitatea maghiară, secuiască din România.



Eu am o simpatie pentru acești oameni și am făcut-o ca un gest pentru a ne arăta respectul nostru față de oamenii care locuiesc în Ținutul Secuiesc. Ținutul Secuiesc există, el se află în România, iar acolo cei mai mulți oameni sunt de o altă naționalitate", a mai spus Adrian Mititelu.