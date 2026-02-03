Deși Farul Constanța vine după o victorie răsunătoare împotriva liderului Universitatea Craiova (scor 4-1), adunând 7 puncte în startul acestui an, antrenorul de la malul mării rămâne precaut. Tehnicianul de 42 de ani a atras atenția asupra calității individuale a dinamoviștilor, avertizându-și elevii că vor avea mult de suferit în partida programată miercuri, de la ora 20:30.



Ianis Zicu a analizat în detaliu punctele forte ale adversarului, punând accent pe forța fizică și pe resursele financiare ale bucureștenilor.



„Dacă în etapa trecută am întâlnit echipa cea mai bună din campionat, ca joc, de această dată întâlnim adversarul cel mai complet din punct de vedere al calității jucătorilor. Au și jucători de forță în duelurile unu la unu, și jucători cu calitate foarte mare în acțiuni individuale, și jucători foarte buni la momentele fixe. Au putere, din toate punctele de vedere, sunt structurați cum trebuie, au buget foarte mare”, a spus Ianis Zicu la conferința de presă.



„Play-off-ul este o poveste”



În ciuda formei bune pe care echipa sa o traversează, Zicu refuză să se gândească la play-off. Antrenorul a subliniat că obiectivul principal rămâne acumularea de puncte pentru a asigura liniștea în play-out, anticipând un meci de sacrificiu în fața „câinilor roșii”.



„Trebuie să fie foarte atenți, pentru că și meciul trecut am suferit foarte mult pe faza defensivă, și acum vom suferi, cu siguranță, din nou. Pentru a câștiga, nu trebuie să le oferim spații. Punctele pe care le acumulăm sunt principalul obiectiv și principala bucurie, nu este importantă poziția din clasamentul formației pe care o întâlnim.



Trebuie să luăm 3 puncte și să urcăm în clasament, pentru a avea liniștea despre care tot vorbesc, ca să putem începe play-out-ul, pentru că acolo suntem acum, de pe un loc foarte bun. Eu nu vorbesc despre play-off, pentru că suntem departe, nu depindem doar de noi și sunt atât de multe echipe în fața noastră, încât este o poveste. Dacă vom ajunge mai sus, putem discuta atunci”, a spus Ianis Zicu la conferința de presă.



Referitor la arbitraj și tensiunea din finalul sezonului regulat, Zicu a menționat că nu crede în jocuri de culise care să decidă accesul în play-off.



„Noi putem să controlăm jocul nostru, antrenamentele noastre, emoția noastră în privința începutului de joc și prezența noastră ca dorință”, a mai spus Zicu.



Absență grea la mijlocul terenului



Farul nu se va putea baza pe Victor Dican, suspendat pentru cumul de cartonașe galbene, o pierdere pe care Zicu o consideră semnificativă, mai ales în contextul fazelor fixe. Totuși, veștile bune vin dinspre infirmerie: căpitanul Ionuț Larie ar putea reveni după durerile de spate, iar Cristi Ganea are șanse să prindă lotul.



„E o pierdere mare, pe o poziție în care ne-a ajutat mult în ultimele jocuri. Pierdem un pic din talie și la momentele fixe, dar încercăm să găsim o soluție”, a explicat antrenorul constănțean.

