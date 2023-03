„Asta mă diferențiază!” Kvicha Kvaratskhelia a dezvăluit 'secretul' pentru forma spectaculoasă la primul sezon în Serie A 

Jucătorul giorgian a făcut spectacol la primul său sezon în Serie A, având prestații extrem de bune în fiecare meci jucat. Kivcha Kvaratskhelia a fost transferat de Napoli de la Dinamo Batumi în vara lui 2022, în schimbul a 11.5 milioane de euro și este piesă cheie în sezonul extrem de bun făcut de echipa lui Spalletti, care are un avans de 18 puncte în campionat.

'Secretul' lui Kvicha Kvaratskhelia pentru forma bună

Într-un interivu acordat pentru The New York Times fotbalistul georgian a vorbit despre iubirea pentru fotbal, dezvăluind care consideră că sunt secretele sale pentru forma extrem de bună pe care a arătat-o până acum și cât de rapid s-a adaptat în Italia.

„Acea libertate este ceea ce mă diferențiază, e ceva în care mă recunosc pentru că iubesc ceea ce fac. Atunci când joc e de parcă mă duce într-o altă lume. Unesc inima cu gândurile, pe de altă parte, dacă nu îți folosești creierul nu ai cum niciodată să devii mai bun.

Încă de când am ajuns am simțit că trăiesc într-un vis. Începutul a fost atât de lin, însă am realizat rapid că era realitatea. Sunt recunoscător pentru fiecare moment de afecțiune pe care îl primesc din partea publicului, mă motivează să fiu mai bun și este o mare responsabilitate, precum o promisiune pe care să o ții meci de meci”, a declarat Kvaratskhelia într-un interviu acordat pentru The New York Times, citat de Gazzetta dello Sport.

13 goluri și 15 assist-uri a reușit Kvaratskhelia în 28 de meciuri jucate alături de Napoli în acest sezon.

10 goluri în 19 meciuri a bifat și alături de naționala Georgiei.

Ce i-a spus Luciano Spalletti înainte de transfer lui Kvicha Kvaratskhelia

Totodată, winger-ul stânga a dezvăluit și ce discuție a purtat cu antrenorul lui Napoli, Luciano Spalletti, înainte de a se decide să semneze cu gruparea italiană și cum l-a „convins” tehnicianul.

„Mi-a spus ce vrea de la mine, am vorbit mult să lucrăm la faza defensivă și am insistat mult pe spiritul echipei, asta e foarte important pentru el. Antrenorii italieni sunt faimoși, știu cum să facă un fotbalist să dea randament”, a adăugat fotbalistul.