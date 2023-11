Vedeta lui Napoli, vânată de granzii Europei. "Kvaradona" este unul dintre cei mai curtați jucători din Europa

Contractul lui expiră în 2027, dar Napoli vrea o prelungire

Kvicha Kvaratskhelia este curtat de cluburi importante din Europa. La meciul pe care naționala Georgiei l-a jucat cu Spania la Valladolid (1-3), scouteri de la Real Madrid, FC Barcelona, Chelsea, Manchester City, Manchester United, Newcastle United, Bayern Munchen, PSG și Arsenal au fost în tribune.

Georgianul mai are contract cu Napoli până în iunie 2027, dar oficialii clubului din Campania au demarat deja negocierile pentru prelungirea înțelegerii. Pe lista jucătorilor lui Napoli pe care clubul nu a reușit încă să-i facă să semneze noi contracte se află Alex Meret (iunie 2024), Diego Demme (iunie 2024), Piotr Zielinski (iunie 2024), Eljif Elmas (iunie 2025), Matteo Politano (iunie 2025) și Victor Osimhen (iunie 2025).

E fiu de fotbalist și e însurat cu o doctoriță

Kvicha Kvaratskhelia (22 de ani) este născut la Tbilisi și a jucat pentru Dinamo Tbilisi (2017), FC Rustavi (2018-2019), Lokomotiv Moscova (2019 / împrumutat), Rubin Kazan (2019-2022), Dinamo Batumi (2022) și Napoli (2022-prezent). Cel supranumit "Kvaradona" de fanii napoletani are 28 de selecții și 15 goluri la naționala de seniori a Georgiei, poate evolua ca extremă stânga, atacant secund și extremă dreapta și este cotat la 85 de milioane de euro.

În palmaresul său se găsesc titlul de campion în Serie A (2022-2023), Cupa Rusiei (2018-2019), un sfert de finală în Champions League (2022-2023), dar și mai multe trofee individuale, precum Russian Premier League Young Player of the Season (2019-2020, 2020-2021), Serie A Most Valuable Player (2022-2023) sau Georgian Footballer of the Year (2020, 2021, 2022). Este fiul fostului fotbalist Badri Kvaratskhelia (ex-Dinamo Tbilisi, Metalurgi Rustavi, Kapaz, Shamkir), are doi frați fotbaliști și este căsătorit cu doctorița Nitsa Tavadze.

Foto - Getty Images