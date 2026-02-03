Issouf Macalou, extrema celor de la U Cluj, a reacționat după ce a reușit o dublă în meciul cu FC Argeș.

Macalou: ”Sezonul meu nu este exact cum mi-aș dori!”

Gigi Becali a mărturisit că îl urmărește de mult timp pe Macalou, însă nu a făcut o ofertă pentru jucătorul ardelenilor, pentru că ivorianul nu este pe placul staff-ului tehnic al lui FCSB.

În meciul cu FC Argeș, Macalou a înscris de două ori, mai întâi în minutul 12, iar mai apoi în minutul 84, pentru 3-1, dar și-a trecut în cont și o ratare monumentală.

Fotbalistul ivorian dorit de Gigi Becali la FCSB a mărturisit că nu este pe deplin mulțumit de sezonul său și că și-ar dori să își treacă în cont mai multe goluri sau pase decisive, însă susține că pentru el cel mai important este să contribuie la succesul echipei.

”Pot să cred, am mult încredere în colegii mei, în club. Știu că dacă jucăm mereu așa vom fi în top 6 la final. Trebuie să jucăm cu o mentalitate bună, avem calitate, și totul va fi bine. Sezonul meu nu este exact cum mi-aș dori, vreau mai mult, dar vreau să îmi ajut echipa, indiferent dacă e vorba de goluri sau de pase decisive. Avem multă motivație pentru acest joc, trebuie să câștigăm meciul cu CFR Cluj”, a spus Macalou.