Jaqueline Cristian (35 WTA) a jucat un meci dramatic, în runda inaugurală a Openului Transilvaniei.

Racheta numărul unu a României a fost nevoită să servească pentru a rămâne în turneu, în setul decisiv al duelului cu italianca Lucrezia Stefanini (140 WTA), la scorul de 4-5.

Jaqueline Cristian „a plutit” la Transylvania Open și a câștigat un punct extraordinar

După 140 de minute de joc, a doua favorită la câștigarea trofeului s-a impus, scor 6-2, 2-6, 7-5, alăturându-i-se compatrioatei Sorana Cîrstea în faza optimilor de finală.

În setul decisiv, Cristian și-a apropiat un schimb de mingi ieșit din comun, la sfârșitul căruia și-a aruncat la pământ racheta, lăsând de înțeles că a fost suficient pentru a debloca un surplus de încredere pe care l-a arătat în finalul meciului.

