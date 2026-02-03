VIDEO EXCLUSIV Jaqueline, punctul și poza zilei, la Transylvania Open: Cristian și Cîrstea vor juca miercuri pentru calificarea în sferturi

Jaqueline, punctul și poza zilei, la Transylvania Open: Cristian și Cîrstea vor juca miercuri pentru calificarea în sferturi Tenis
Marcu Czentye
Jaqueline Cristian, impresionantă din toate punctele de vedere, în primul tur la Transylvania Open, competiție transmisă exclusiv de Pro Arena și VOYO.

Jaqueline Cristian Tenis WTA Transylvania Open Transylvania Open 2026 Sorana Cirstea
Jaqueline Cristian (35 WTA) a jucat un meci dramatic, în runda inaugurală a Openului Transilvaniei.

Racheta numărul unu a României a fost nevoită să servească pentru a rămâne în turneu, în setul decisiv al duelului cu italianca Lucrezia Stefanini (140 WTA), la scorul de 4-5.

Jaqueline Cristian „a plutit” la Transylvania Open și a câștigat un punct extraordinar

După 140 de minute de joc, a doua favorită la câștigarea trofeului s-a impus, scor 6-2, 2-6, 7-5, alăturându-i-se compatrioatei Sorana Cîrstea în faza optimilor de finală.

În setul decisiv, Cristian și-a apropiat un schimb de mingi ieșit din comun, la sfârșitul căruia și-a aruncat la pământ racheta, lăsând de înțeles că a fost suficient pentru a debloca un surplus de încredere pe care l-a arătat în finalul meciului.

Jaqueline Cristian

Emma Răducanu, Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian joacă miercuri, la Transylvania Open

Daria Snigur, respectiv Tamara Zidansek vor fi oponentele de trecut de Jaqueline Cristian și Sorana Cîrstea, în vederea calificării în sferturile de finală ale competiției WTA 250 de la Cluj-Napoca.

Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian, în optimile Transylvania Open 2026, miercuri, 4 februarie, în direct la Pro Arena și VOYO!

  • Jaqueline Cristian - Daria Snigur, după ora 15:30
  • Sorana Cîrstea - Tamara Zidansek, după ora 18:00

Programul zilei de miercuri, 4 februarie, la Transylvania Open 2026

Terenul central, de la ora 11:00

  • [4] Xin. Wang (CHN) vs R. Masarova (SUI) 
  • [5] A. Potapova (AUT) vs A. Zakharova 
  • după 15:30 [Q] D. Snigur (UKR) vs [2] Jaqueline Cristian (ROU) 
  • după 18:00 [LL] T. Zidansek (SLO) vs [3] Sorana Cirstea (ROU) 
  • după 19:30 [1] E. Raducanu (GBR) vs K. Juvan (SLO) 

Terenul 2, de la ora 11:00

  • V. Erjavec (SLO) / T. Rakotomanga Rajaonah (FRA) vs D. Jakupovic (SLO) / N. Radisic (SLO) 
  • [Q] M. Chwalinska (POL) vs [7] O. Danilovic (SRB) 
  • Xin. Wang (CHN) / S. Zheng (CHN) vs I. Bara (ROU) / E. Gorgodze (GEO) 
  • Jaqueline Cristian (ROU) / Gabriela Ruse (ROU) vs [WC] E. R. Bertea (ROU) / B. Szabo (ROU) OR E. Chong (HKG) / E. Liang (TPE)

Toate meciurile vor fi transmise de VOYO. Partidele programate pe terenul central pot fi urmărite în direct la Pro Arena.

Sorana Cîrstea

