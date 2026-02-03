SPECIAL Revine „Supereroul” din Focșani! Un profesor de franceză va alerga 125 km în 24 de ore, chiar de ziua lui, pentru un tânăr paralizat

Revine „Supereroul” din Focșani! Un profesor de franceză va alerga 125 km în 24 de ore, chiar de ziua lui, pentru un tânăr paralizat Atletism
Ionuț Țandără își donează aniversarea pentru o cauză umanitară. Este vorba despre o strângere de fonduri pentru un tânăr paralizat, care are nevoie de o operație în Elveția

Ionuț Țandără, profesor de limba franceză și fiziokinetoterapeut din Focșani, revine cu un nou gest impresionant.

În weekendul 14–15 februarie 2026, chiar de ziua sa de naștere, va alerga timp de 24 de ore în Crângul Petrești, cu obiectivul de a parcurge aproximativ 125 de kilometri, într-un ultramaraton caritabil.

Scopul este unul clar, sprijinirea lui Emil Bratu, un tânăr tată din Focșani, imobilizat într-un scaun cu rotile după un grav accident rutier. 

Emil are șanse de recuperare, însă doar în urma unei intervenții chirurgicale extrem de costisitoare, în Elveția, estimată la 100.000 de euro.

Revine „Supereroul” din Focșani

Evenimentul este organizat cu sprijinul Asociației Hope and Love for LIFE și va avea loc la Centrul de Informare Turistică din Crângul Petrești, acolo unde comunitatea este așteptată să susțină cauza prin donații și prezență.

Pentru Țandără nu este prima performanță de acest gen. Sport.ro a scris și în iulie 2025 despre profesorul din Focșani, atunci când a alergat 105 kilometri în 24 de ore, la peste 40 de grade Celsius, pentru a susține clubul de robotică „AI Citizens”.

De această dată, miza nu este recordul personal, ci solidaritatea. „De ce să nu donez ziua mea de naștere cuiva care are mai multă nevoie?”, este, pe scurt, mesajul trasmis de moldovean.

Ionuț Țandără: „Țineți-mi pumnii!”

„Totul a pornit de la o idee care nu este nouă în lumea alergătorilor: să donezi ziua de naștere. M-am gândit la următoarea chestiune: de ce să nu caut un caz care să aibă mai mult de câștigat decât aș putea câștiga eu de ziua mea de naștere?

Astfel am aflat de un caz destul de mediatizat la noi în Focșani: un tânăr, fost asistent medical la Spitalul Municipal, care a avut un accident cu motorul acum un an și jumătate și a rămas paralizat. Este țintuit în scaunul cu rotile și nu se poate deplasa.

Chestiunea este că ar avea șanse să își revină dacă se operează în Elveția. Acolo, din câte înțeleg, s-au făcut tot felul de teste, au venit niște răspunsuri precum că i se poate implanta un neurotransmițător în zona coloanei vertebrale, însă operația costă 100.000 de euro.

Nu știu câți bani a strâns în acești aproape doi ani, dar sunt sigur că nu sunt destui cât să se opereze. Astfel, l-am sunat și i-am cerut permisiunea să îi folosesc datele, dreptul la imagine și, totodată, cazul acesta este susținut și de o asociație locală, și anume Asociația Hope and Love for LIFE.

Prin urmare, la momentul acesta toată comunitatea locală va afla din presa locală și din toate postările de pe Facebook și Instagram despre evenimentul care va avea loc.

Voi alerga un ultramaraton de 24 de ore (vor fi, bineînțeles, și pauze de hidratare, nutriție etc.). Evenimentul va avea loc în Crângul Peștești și va necesita parcurgerea unei distanțe pe care mi-o impun eu, dar poate fi și mai mult: 125 km. Vreau să îmi bat recordul personal față de cel de la Reghin din 2025, de la Festivalul Internațional de Alergare pe Distanțe Lungi, unde am alergat 105 km în 24 de ore.

Acum vreau să îl depășesc și lumea să doneze în paralel. Cartierul general va fi la Crângul Peștești, la Centrul de Informare Turistică și, bineînțeles, voi primi toate avizele necesare din partea Consiliului Județean pentru acces în zonă. Îi aștept pe toți cei care aleargă și pe întreaga comunitate de alergători din Focșani și județul Vrancea să mi se alăture pentru a duce la bun sfârșit acest proiect, adică să îl susținem pe Emil Bratu în strângerea unei părți din banii necesari pentru operația din Elveția, ca să reușească să meargă din nou.

Țineți-mi pumnii! Eu, Ionuț Țandără – profesor de limbă franceză la Colegiul Național „Alexandru Ioan Cuza”, fiziokinetoterapeut, alergător pe distanțe medii și lungi, ultramaratonist și triatlonist de 14 ani. Mulțumesc frumos!”, a spus Ionuț Țandără pentru Sport.ro.

