Mendy, în arest preventiv, după ce a fost acuzat de viol

Mendy a fost acuzat de patru infracțiuni de viol și agresiune sexuală. Fundașul francez se va înfățișa în fața judecătorilor pe 10 septembrie.

După ce s-a prezentat în fața justiției britanice, în această dimineață, Benjamin Mendy fost încarcerat preventiv, vineri, după ce a fost acuzat de patru presupuse infracțiuni de viol și agresiune sexuală între octombrie 2020 și august 2021.

Fotbalistul a vorbit în fața instanței prin intermediul unui translator. Acesta a fost adus în fața judecătorilor din Chester pentru a-i confirma numele, adresa și data nașterii. Acesta se va prezenta în fața judecătorilor pe 10 septembrie.

