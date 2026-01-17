Cristi Chivu a obținut a doua victorie consecutivă în Serie A cu scorul de 1-0, în partida Udinese - Inter Milano 0-1, după succesul cu Lecce, iar felul în care s-a prezentat echipa sa a fost apreciat de către jurnaliștii italieni.

Cristi Chivu, lăudat după partida Udinese - Inter 0-1

Tuttomercatoweb.com i-a acordat antrenorului român nota 7, susținând că Inter a jucat bine și că tehnicianul și-a adaptat din nou tactica pe parcursul partidei.

„Un duo ofensiv schimbat față de meciul de acum trei zile, absența lui Calhanoglu fiind abia sesizabilă. Inter joacă bine și nu are probleme în a-și impune jocul: la fel ca în meciul cu Lecce, antrenorul schimbă tactica la mijlocul meciului, de data aceasta rămânând cu un singur atacant și acumulând trei puncte valoroase.

Poate asta lipsea, imprevizibilitatea care nu a fost anul trecut. Încă o încercare de a-și mări avansul în clasament. Vom vedea dacă urmăritoarele pot răspunde”, au scris jurnaliștii italieni de la tuttomercatoweb.com despre Cristi Chivu.

Chivu, apreciat și de căpitanul Lautaro Martinez

Inclusiv căpitanul Lautaro Martinez, marcatorul golului victoriei Interului, a amintit meritul lui Chivu în ascensiunea liderului.

„Aceasta este o victorie foarte importantă. Știm ce înseamnă să joci aici împotriva unei echipe atât de fizice, atât de bune pe a doua minge. Am arătat calitate și am meritat victoria. Facem o treabă excelentă datorită staff-ului și antrenorului”, a declarat Martinez.

