CS Rapid Bucureşti a remizat cu echipa croată RK Lokomotiva Zagreb, 28-28 (12-13), sâmbătă seara, în deplasare, în Grupa C a competiţiei de handbal feminin EHF European League.

Rapid a fost egalată în ultima secundă, după ce a condus cu 27-24 (min. 57) şi 28-26 (59).

Lokomotiva Zagreb - Rapid 28-28



Pentru Rapid au înscris Mariana Ferreira Lopes 6 goluri, Albertina Da Cruz Kassoma De Almeida 4, Dorina Korsos 4, Mina Hesselberg 4, Estavana Polman 3, Djazz Moreen Clara Chambertin 2, Alexandra Toepfner 2, Gabriela Maria Tulea 1, Aissatou Kouyate 1, Line Ellertsen 1.

Florentina Anastasia Roşu a reuşit 6 intervenţii (24%), iar Diana Ciucă 4 (30,77%).

Golurile echipei croate au fost reuşite de Stela Posavec 7, Tara Djelekovcan 6, Paula Posavec 4, Dunja Tabak 3, Iva Zrilic 3, Lara Buric 2, Ema Balasko 1, Tatiana Sutranova 1, Andrea Sedloska 1.

Tea Pijevic a reuşit 14 intervenţii (34,15%).

Celălalt meci al grupei se va desfăşura duminică, între Tertnes Bergen şi VfL Oldenburg.

Rapid este totuși neînvinsă în Europa



Rapid a terminat la egalitate ambele partide jucate până acum.

Lokomotiva ocupă primul loc, cu 3 puncte, urmată de Rapid, 2 puncte, Tertnes, 1 punct, VfL Oldenburg, 0 puncte.

Rapid va juca următorul meci pe 24 ianuarie, la Bucureşti, cu VfL Oldenburg. Agerpres

