Între timp, se pare că Moruțan ar fi discutat și cu cei de la Rapid, iar oferta giuleștenilor ar fi mai pe placul său.

Gigi Becali a recunoscut că a negociat cu Olimpiu Moruțan

Gigi Becali a dezvăluit că a fost contactat de impresarul Florin Vulturar, care i-a promis să îl primească înapoi la echipă pe Olimpiu Moruțan. Ulterior, Giovanni Becali a anunțat un acord cu Rapid pentru transferul lui Moruțan.

Chiar dacă l-ar fi dorit la echipă pe Moruțan, finanțatorul de la FCSB spune că nu s-ar supăra pe fotbalist dacă acesta ar semna cu rivala Rapid, având în vedere că Dan Șucu îi poate face un salariu mai bun decât Gigi Becali era dispus să plătească.

”Eu spun cum s-a întâmplat, adevărul. M-a sunat Vulturar și m-a întrebat dacă îl vreau pe Moruțan. M-a sunat acum vreo 4 zile. Eu am zis ‘da, normal că îl vreau’. După a zis că poate se duce la Craiova, dar eu am zis ‘nu cred că se duce în altă parte, că e copilul nostru’.

Am vorbit cu Moruțan, i-am spus ce salariu pot să îi dau. Nu are rost să spun acum ce salariu puteam să îi dau, poate se duce acolo și e mai avantajos pentru el. După care am spus să îi zică băiatului să vină la mine, să vorbim, să îl semnăm. Ieri am văzut că se duce la Rapid. Nu mă deranjează! Fiecare om să facă ce îi place lui. El, după, strânge roadele în funcție de ce a făcut, eu nu mă supăr”, a spus Gigi Becali la Fanatik.

Olimpiu Moruțan a fost jucătorul celor de la FCSB în perioada 2018-2021.

Două milioane de euro este cota de piață a lui Olimpiu Moruțan.

Patronul roș-albaștrilor este convins că Rapid s-ar întări dacă ar reuși să îl transfere pe Olimpiu Moruțan.

”Normal, că e jucător valoros! Dacă nu era jucător bun, eu nu negociam salariul cu el. Venea liber la noi. Nu vreau să discut asta, să fie sănătoși, e problema lor. Fiecare om să facă cum îi vine lui, respect decizia fiecăruia.

Să vedem ce va face Moruțan acolo. Nu știu dacă e stelist, nu vreau să îi fac rău băiatului. Moruțan e un băiat de aur, are sufletul de copil. Moruțan e un jucător valoros, te ajută, are viziune de joc. Dacă eu îl voiam cu orice preț, îl sunam pe Moruțan și îi spuneam să nu meargă la Rapid, ci să vină la noi. Eu îl chemam și venea”, a adăugat Becali.

