Opriti-va din tot ce faceti! Fundasul lui Real Madrid s-a transformat in Ronaldo! Cum a marcat Ferland Mendy cu Atalanta

Real Madrid a castigat cu 1-0 prima mansa din optimile de finala Champions League, impotriva Atalantei, scor 1-0.

Partida a fost dezechilibrata inca din minutul 18. Mendy a fost faultat de Freuler. Arbitrul a considerat ca a fost oprita o faza clara de gol, iar jucatorul Atalantei a vazut catonasul rosu.

In minutul 85, Ferland Mendy a primit o pasa in afara careului, iar fotbalistul francez a trimis o bomba in plasa portii. Scorul final a fost 1-0 pentru Real Madrid, iar campioana din La Liga este favorita sa ajunga in sferturile UEFA Champions League.

WHAT A GOAL BY FERLAND MENDY!pic.twitter.com/LbLL7eKpMG — Allu (@GreatWhite_9) February 24, 2021