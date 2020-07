Ronaldo vs. Ibrahimovic in derby-ul etapei din Serie A! | Continua lupta pentru locurile de cupe europene! | Toate meciurile zilei din Europa

15:09

In Anglia mai sunt 5 etape pana la finalul acestui sezon. Desi campioana a fost deja decisa, in continuare se da o lupta intensa pentru locurile care asigura prezenta in cupele europene in sezonul viitor.

In etapa a 34-a, unul dintre cele mai interesante meciuri este Arsenal - Leicester, in timp ce Liverpool, Manchester City, Chelsea si Manchester United au parte de adversari mai la indemana.

In Italia, cu 8 runde inainte de sfarsitul sezonului, batalia pentru primele pozitii este in plina desfasurare.

Fara indoiala, derby-ul celei de-a 31-a etape este AC Milan - Juventus, milanezii avand nevoie de puncte pentru a urca pe un loc de cupe europene, in timp ce Ronaldo si ai lui nu isi permit o infrangere pentru a nu ii lasa pe cei de la Lazio sa se apropie in lupta pentru titlu.

In Spania mai sunt 4 etape, iar Barcelona si Real Madrid sunt intr-o cursa nebuna pentru a cuceri titlul de campioana. Ambele echipe au parte de adversari accesibili in etapa cu numarul 35, catalanii urmand a intalni Espanyol, iar madrilenii jucand contra celor de la Alaves.

Partidele in care se vor da adevarate lupte pentru puncte sunt Athletic Bilbao - Sevilla si Real Sociedad - Granada.