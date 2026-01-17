Toate partidele din Ligue 1 sunt transmise în direct EXCLUSIV pe VOYO.

Lens – Auxerre se joacă de la ora 18:00. Toulouse – Nice și Angers – Marseille se joacă tot azi

Lens este surpriza sezonului din Ligue 1 și ocupă locul doi în campionatul Franței, cu 40 de puncte strânse în 17 etape, la două lungimi în urma lui PSG.

La capătul opus al clasamentului, Auxerre luptă pentru evitarea retrogradării. Echipa antrenată de Christophe Pelissier ocupă locul 17 în ierarhie, cu doar 12 puncte.

Tot în această seară se joacă și Toulouse – Nice, un duel de mijlocul clasamentului din Ligue 1, dar și Angers – Olympique Marseille.

