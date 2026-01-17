Antrenorul român a vorbit la microfonul DAZN despre prestația solidă a echipei sale. Chivu a evidențiat efortul colectiv și modul în care jucătorii săi au răspuns cerințelor tactice, explicând totodată utilizarea lui Akanji într-o poziție inedită, în fața apărării, pentru a contracara stilul adversarului.



„Am patru atacanți care lucrează bine, pun totul la dispoziția grupului și trăiesc cotidianul cu angajament și responsabilitate. Jocul nostru trece prin ceea ce reușesc ei să facă și toți patru se descurcă bine. Akanji o mai făcuse la Genoa pentru câteva minute. Cu siguranță, este o soluție în plus atunci când adversarii trimit mingi lungi în careu și ne permite să creștem nivelul fizic. Toată echipa face munca potrivită, de la blocul mediu la apărarea joasă: există multă dorință de a duce munca și proiectul mai departe. Trebuie să continuăm un sezon care nu este rău deloc”, a spus tehnicianul „nerazzurrilor”.



„Nu e simplu să schimbi obiceiuri”



Fostul căpitan al Naționalei a ținut să laude agresivitatea pozitivă a elevilor săi și curajul liniei defensive. Întrebat despre gluma fundașului Bisseck, care s-a autopropus pe postul de mijlocaș ofensiv, Chivu a avut o replică savuroasă, izbucnind în râs.



„Așa începe să înțeleagă care este rolul său și începe să se apere mai bine! Cred că ceea ce propunem pe teren este dorință și muncă din partea băieților. Nu este niciodată simplu să schimbi niște obiceiuri, totul pleacă de la dublaje și intensitate, de la fundași curajoși cu o linie avansată și mijlocași abili să construiască jocul. Băieții muncesc în fiecare zi, avem puțin timp și lucrăm în zona video. Le transmit felicitări, toți sunt la dispoziție”, a încheiat Chivu.

