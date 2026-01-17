Seară neagră pentru Vlad Dragomir. Pafos a pierdut surprinzător pe terenul celor de la Olympiakos Nicosia, scor 0-2, și a ratat șansa de a urca pe primul loc în campionatul Ciprului.

Internaționalul român a fost titular și a dus din nou meciul până la capăt, bifând toate cele 90 de minute, așa cum s-a obișnuit în acest sezon.

Pafos a controlat jocul pe alocuri, dar a fost lipsită de eficiență în fața porții. Gazdele au dat lovitura pe final, când Charalampous a deschis scorul în minutul 72, iar Jean Felipe a închis tabela nouă minute mai târziu.

Pafos a ratat fotoliul de lider

Statisticile accentuează frustrarea ciprioților. Pafos a avut mai multe șuturi (12-8) și mai multe execuții pe poartă (8-4), însă Olympiakos a fost echipa pragmatică și a plecat cu toate cele trei puncte.

În urma acestui rezultat, Pafos rămâne cu 37 de puncte, în timp ce Omonia Nicosia conduce clasamentul cu 39. O victorie ar fi dus formația lui Dragomir pe primul loc, fie și provizoriu.

Pafos, prezentă și în UEFA Champions League

Pe lângă lupta din campionat, Pafos este angrenată și în UEFA Champions League, unde ocupă locul 26 după șase etape. Până la momentul redactării acestui articol, echipa din Cipru a adunat o victorie, trei remize și două înfrângeri.

Vlad Dragomir traversează însă un sezon solid la nivel individual. Mijlocașul român a bifat 15 meciuri în campionat, în care a marcat de patru ori, iar în total a strâns 14 apariții în toate competițiile, cu o pasă decisivă.

