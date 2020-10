"Joaca impotriva noastra, ma jur pe mama!" Imagini INCREDIBILE de la meciul Realului! Ce a putut sa ii spuna Benzema lui Mendy

Nemtii au condus cu 2-0, gratie reusitelor lui Marcus Thuram din minutele 33 si 58. Madrilenii se indreptau catre inca un esec, dupa infrangerea in fata lui Sahtior Donetk din etapa trecuta, dar au egalat pe finalul meciului. Benzema a redus din diferenta in minutul 87, iar Casemiro i-a adus un punct lui Zidane in minutul 93.

La pauza cand scorul era 1-0 pentru echipa germana, Benzema a avut un dialog incredibil cu Ferland Mendy. Acesta i-a spus fundasului francez sa nu ii paseze lui Vinicius.

"Frate nu juca cu el. Joaca impotriva noastra, ma jur pe mama!", i-a spus Benzema conationalului sau francez.

Meciul s-a terminat 2-2, iar Real Madrid ocupa ultimul loc in grupa A cu un singur punct dupa 2 meciuri jucate.

Karim Benzema tells Ferland Mendy not to pass to Vinicius Jr at half-time during last night’s game between Gladbach & Real Madrid: “Brother don’t play to him. On my mother’s life. He is playing against us.” pic.twitter.com/zmpciQRgAV