Alex Dobre, lider în clasamentul golgheterilor din SuperLiga! FCSB are un singur jucător în TOP 20

Alex Dobre este noul lider al clasamentului golgheterilor din SuperLiga, după golul marcat în victoria Rapidului cu Metaloglobus, scor 1-0, în etapa a 22-a a sezonului regulat.

Căpitanul giuleștenilor a decis partida din Giulești în minutul 80, cu o finalizare sigură, după o pasă excelentă oferită de Constantin Grameni.

Lăsat liber în interiorul careului, Dobre nu i-a dat nicio șansă portarului Gavrilaș și a ajuns astfel la 12 goluri în acest sezon.

Alex Dobre, lider în clasamentul golgheterilor din SuperLiga

Reușita îl duce pe primul loc în clasamentul marcatorilor, cel puțin provizoriu, peste Jovo Lukic, atacantul celor de la Universitatea Cluj, care are 11 goluri și urmează să joace în această rundă pe Arena Națională, contra lui Dinamo.

Podiumul este completat de Florin Tănase, cu 10 goluri. Mijlocașul FCSB nu a reușit însă să puncteze în eșecul campioanei României, 0-1 cu FC Argeș, la Mioveni. În continuare, în top se regăsesc Andrei Cordea, Valentin Costache și Sebastian Mailat, fiecare cu câte 8 reușite.

