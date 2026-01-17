Alex Dobre, lider în clasamentul golgheterilor din SuperLiga! FCSB are un singur jucător în TOP 20

Alex Dobre, lider în clasamentul golgheterilor din SuperLiga! FCSB are un singur jucător în TOP 20 Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

După 22 de etape, Alex Dobre nu doar că poartă banderola Rapidului, dar este și omul-gol al SuperLigii.

TAGS:
alex dobreFCSBRapid BucurestiMetaloglobusDarius Olaru
Din articol

Alex Dobre este noul lider al clasamentului golgheterilor din SuperLiga, după golul marcat în victoria Rapidului cu Metaloglobus, scor 1-0, în etapa a 22-a a sezonului regulat.

Căpitanul giuleștenilor a decis partida din Giulești în minutul 80, cu o finalizare sigură, după o pasă excelentă oferită de Constantin Grameni.

Lăsat liber în interiorul careului, Dobre nu i-a dat nicio șansă portarului Gavrilaș și a ajuns astfel la 12 goluri în acest sezon.

Alex Dobre, lider în clasamentul golgheterilor din SuperLiga

Reușita îl duce pe primul loc în clasamentul marcatorilor, cel puțin provizoriu, peste Jovo Lukic, atacantul celor de la Universitatea Cluj, care are 11 goluri și urmează să joace în această rundă pe Arena Națională, contra lui Dinamo.

Podiumul este completat de Florin Tănase, cu 10 goluri. Mijlocașul FCSB nu a reușit însă să puncteze în eșecul campioanei României, 0-1 cu FC Argeș, la Mioveni. În continuare, în top se regăsesc Andrei Cordea, Valentin Costache și Sebastian Mailat, fiecare cu câte 8 reușite.

FCSB, prezență modestă în topul marcatorilor

Un detaliu surprinzător vine din zona campioanei en titre. FCSB are un singur jucător în TOP 20 al golgheterilor, Florin Tănase, aflat pe locul 3.

Următorii fotbaliști ai roș-albaștrilor apar abia pe pozițiile 21 și 22: Mamadou Thiam și Darius Olaru, ambii cu câte 4 goluri marcate.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Donald Trump ”pedepsește” opt țări europene cu un tarif de 10%, pentru că nu susțin acapararea Groenlandei de către SUA
Donald Trump ”pedepsește” opt țări europene cu un tarif de 10%, pentru că nu susțin acapararea Groenlandei de către SUA
ARTICOLE PE SUBIECT
Doliu în sportul românesc! A murit Ioan Crâsnic, antrenorul „sechestrat” de comuniști, care a scos șase campioni olimpici
Doliu în sportul românesc! A murit Ioan Crâsnic, antrenorul „sechestrat” de comuniști, care a scos șase campioni olimpici
Sunderland - Crystal Palace sau ce începe bine se termină prost!
Sunderland - Crystal Palace sau ce începe bine se termină prost!
Hansi Flick, dezamăgit de fotbalistul care a decis să plece de la Barcelona: „Trebuie să-și pună 100% din inimă”
Hansi Flick, dezamăgit de fotbalistul care a decis să plece de la Barcelona: „Trebuie să-și pună 100% din inimă”
ULTIMELE STIRI
Coșmar pentru românul din Champions League! Echipa sa a pierdut și a ratat fotoliul de lider
Coșmar pentru românul din Champions League! Echipa sa a pierdut și a ratat fotoliul de lider
Rapid, egalată în ultima secundă! Ghinion curat pentru echipa din Giulești
Rapid, egalată în ultima secundă! Ghinion curat pentru echipa din Giulești
Dennis Man a revenit rapid după accidentare la PSV! Românul, sub media echipei sale. Nota primită
Dennis Man a revenit rapid după accidentare la PSV! Românul, sub media echipei sale. Nota primită
PSG, detronată de pe locul 1! Măcel în Angers - Marseille și Toulouse - Nice, LIVE pe VOYO
PSG, detronată de pe locul 1! Măcel în Angers - Marseille și Toulouse - Nice, LIVE pe VOYO
Alex Dobre, verdict despre transferul lui Olimpiu Moruțan la Rapid: „Cu siguranță”
Alex Dobre, verdict despre transferul lui Olimpiu Moruțan la Rapid: „Cu siguranță”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali i-a anunțat plecarea a doua zi după eșecul cu FC Argeș: ”Vreau să reziliem!”

Gigi Becali i-a anunțat plecarea a doua zi după eșecul cu FC Argeș: ”Vreau să reziliem!”

Cristi Chivu, savuros după victoria lui Inter: „Așa începe să se apere mai bine!” Analiza antrenorului român

Cristi Chivu, savuros după victoria lui Inter: „Așa începe să se apere mai bine!” Analiza antrenorului român

Olimpiu Moruțan, din nou la FCSB: Becali a confirmat negocierile

Olimpiu Moruțan, din nou la FCSB: Becali a confirmat negocierile

Ce a făcut Mihai Pintilii imediat după FC Argeș - FCSB 1-0

Ce a făcut Mihai Pintilii imediat după FC Argeș - FCSB 1-0

Udinese – Inter 0-1, pe Sport.ro. Lautaro Martinez , din nou eroul lui Cristi Chivu

Udinese – Inter 0-1, pe Sport.ro. Lautaro Martinez , din nou eroul lui Cristi Chivu

Francezii îi fac lobby unui tricolor la PSG: ”Costă 25 de milioane!”

Francezii îi fac lobby unui tricolor la PSG: ”Costă 25 de milioane!”



Recomandarile redactiei
Costel Gâlcă anunță un transfer-bombă la Rapid: „90-95% ar trebui să vină”
Costel Gâlcă anunță un transfer-bombă la Rapid: „90-95% ar trebui să vină”
Dennis Man a revenit rapid după accidentare la PSV! Românul, sub media echipei sale. Nota primită
Dennis Man a revenit rapid după accidentare la PSV! Românul, sub media echipei sale. Nota primită
Jucătorul lui Rapid care a dezamăgit teribil în meciul cu Metaloglobus: ZERO driblinguri!
Jucătorul lui Rapid care a dezamăgit teribil în meciul cu Metaloglobus: ZERO driblinguri!
Reacție vehementă în cazul plecării lui Drăgușin de la Tottenham: „Eu mă gândesc așa”
Reacție vehementă în cazul plecării lui Drăgușin de la Tottenham: „Eu mă gândesc așa”
Costel Gâlcă dă vina pe vreme pentru victoria chinuită a Rapidului cu Metaloglobus: „Terenul influențează tot”
Costel Gâlcă dă vina pe vreme pentru victoria chinuită a Rapidului cu Metaloglobus: „Terenul influențează tot”
Alte subiecte de interes
Încă un tricolor schimbă echipa în această vară: "Nu mai intră în planurile clubului"
Încă un tricolor schimbă echipa în această vară: "Nu mai intră în planurile clubului"
Meci mare făcut de Alex Dobre & co. pe terenul lui FC Porto!
Meci mare făcut de Alex Dobre & co. pe terenul lui FC Porto!
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Marius Șumudică a răbufnit după plecarea lui Rrahmani de la Rapid: "Era mină de aur!"
Marius Șumudică a răbufnit după plecarea lui Rrahmani de la Rapid: "Era mină de aur!"
Dănuț Lupu, ex-Dinamo&Rapid, a dezvăluit ce echipă a susținut în derby-ul de pe Giulești: "Cum am fost iubit acolo, n-am fost iubit nicăieri!"
Dănuț Lupu, ex-Dinamo&Rapid, a dezvăluit ce echipă a susținut în derby-ul de pe Giulești: "Cum am fost iubit acolo, n-am fost iubit nicăieri!"
CITESTE SI
Un aeroport abandonat va fi transformat într-un oraș de 21 miliarde de dolari. Ar putea găzdui până la 83.500 de locuitori

stirileprotv Un aeroport abandonat va fi transformat într-un oraș de 21 miliarde de dolari. Ar putea găzdui până la 83.500 de locuitori

Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

protv Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

Satul medieval din România numit „muntele mierii”. De unde provine numele și de ce merită vizitat

stirileprotv Satul medieval din România numit „muntele mierii”. De unde provine numele și de ce merită vizitat

ANM: 2025, cel mai călduros an din 1901 până în prezent. Temperatura medie anuală a crescut cu 0,54°C

stirileprotv ANM: 2025, cel mai călduros an din 1901 până în prezent. Temperatura medie anuală a crescut cu 0,54°C

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!