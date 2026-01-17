Situația lui Radu Drăgușin la Tottenham a fost intens dezbătută sâmbătă, în ediția specială „Play on Sport”, difuzată în direct pe VOYO.

Internaționalul român își dorește un transfer în această iarnă, cu gândul la minutele de joc necesare înaintea barajului pentru Cupa Mondială, însă plecarea de la Londra pare, cel puțin momentan, puțin probabilă.

Drăgușin se află pe radarul mai multor cluburi din Serie A, iar AS Roma era văzută drept principala favorită pentru un împrumut.

Tottenham nu este însă dispusă să îl lase să plece, mai ales în contextul problemelor medicale recurente ale lui Cristian Romero și Micky van de Ven.

Robert Niță: „În conjunctura actuală, e greu pentru el”

În platoul emisiunii, Cristi Pintea a revenit alături de redactorul Sport.ro Daniel Anghel, iar invitați au fost Robert Niță și Cristi Pulhac.

După înfrângerea lui Tottenham, 1-2 pe teren propriu cu West Ham, meci în care Drăgușin a fost rezervă, Robert Niță a comentat tranșant situația fundașului român.

„Eu nu știu dacă i s-ar potrivi sau dacă ar fi mai bine să plece. Eu mă gândesc așa: dacă rămâne aici, ce spațiu va avea să joace și în locul cui? Echipa nu merge deloc bine. Antrenorul se teme pentru scaunul lui. Spune că Drăgușin e bun, dar sunt jucători cu continuitate și tot iau bătaie. În conjunctura actuală, e clar că nu e momentul să aibă minute regulate. Orice meci e greu pentru el”, a spus Niță, la Play on Sport.

Tottenham a pierdut sâmbătă derby-ul londonez cu West Ham, scor 1-2, în etapa a 22-a din Premier League. Crysencio Summerville a deschis scorul în minutul 15 pentru oaspeți.

Egalarea a venit în minutul 64, prin Cristian Romero, însă „ciocănarii” au dat lovitura decisivă în prelungiri, când Callum Wilson, intrat pe teren cu două minute înainte, a marcat golul victoriei.

În urma acestui rezultat, Tottenham a ajuns pe locul 14, cu 27 de puncte, în timp ce West Ham ocupă poziția a 18-a, cu 17 puncte.

