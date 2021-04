Madrilenii nu mai scapa de ghinion! Carvajal s-a accidentat si poate rata tot sezonul! In ce stare sunt Ramos si Mendy

Pentru Real urmeaza partide decisive care ii vor defini sezonul.

Sezonul echipei din Madrid este deja unul istoric din punct de vedere al accidentarilor, insa situatia nu se imbunatateste nici pe final. Fotbalistii pregatiti de Zidane resimt efortul fizic si incarcatura pe care au avut-o, mai ales in condicatiile in care acest sezon au fost meciuri mult mai des fata de obicei si o perioada de refacere mult mai mica, asta din cauza pandemiei de COVID-19 care a afectat finalul competitiilor de anul trecut.

Dupa ce in ultima vreme echipa "blanco" nu s-a putut baza pe Ferland Mendy, Sergio Ramos, Lucas Vazquez, Eden Hazard sau Raphael Varane, se pare ca in ciuda faptului ca unii dintre ei ar putea sa revina, madrilenii l-au pierdut pe Dani Carvajal, fundasul dreapta titular al echipei, care de abia revenise dupa accidentare. Carvajal a fost supus unor teste medicale si leziunea musculara depistata il va impiedica sa revina mai devreme de trei saptamani pe teren, in timp ce sezonul din La Liga se va incheia pe 23 mai.

Fundasul spaniol ar mai putea juca doar in finala Ligii Campionilor, daca Real Madrid va reusi sa o elimine pe Chelsea. In acest sezon, Carvajal a suferit patru accidentari si a disputat doar 15 meciuri in La Liga. In meciul cu Chelsea, Carvajal a fost inlocuit de Alvaro Odriozola in minutul 77, iar el nu a fost prezent la antrenamentul de joi al lui Real Madrid. Pe flancul drept, Zinedine Zidane l-a pierdut pentru acest sezon si pe Lucas Vazquez, utilizat cu succes in absenta lui Dani Carvajal.

Totusi, pentru Zidane exista si vesti bune, iar pentru returul din semifinalele Champions League cu Chelsea, care se va disputa saptamana viitoare, se pare ca antrenorul francez se va putea baza pe Ferland Mendy si Sergio Ramos, ambii fiind aproape recuperati.