Opera de arta a lui Mendy in fata lui Benzema! Fostul adversar al CFR-ului din Europa League, intervengie galactica in Champions League

Portarul Mendy a avut meciul sau cu Benzema la Chelsea- Real Madrid.

In minutul 26, goalkeeperul lui Chelsea a avut una dintre cele mai tari interventii ale sezonului in Champions League. Mendy a plonjat inuman si a respins in lateral sutul minunat trimis cu efect de Benzela de la 18 metri.



Mendy, transferat pe Stamford Bridge de la Rennes in septembrie 2020 in schimbul a 25 de milioane de euro, e fostul adversar al CFR-ului din grupele Europa League. Mendy a jucat in partida tur, din Franta, de pe 24 octombrie 2019, dar a fost eliminat dupa numai 5 minute de joc. CFR a castigat jocul cu un gol marcat de Deac in minutul 9.

