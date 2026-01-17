Nerazzurrii ocupă prima poziție în clasamentul din Serie A, cu 46 de puncte strânse în 20 de meciuri.

Udinese – Inter, 16:00, LIVE TEXT pe Sport.ro

Cu o victorie obținută cu Udinese, echipa lui Chivu se poate desprinde cel puțin temporar, la șase puncte în vârful clasamentului.

Etapa trecută, Inter a învins-o cu 1-0 pe Lecce, iar echipa lui Chivu are deja un avans de trei puncte în fața rivalei AC Milan și șase în fața lui Napoli în cursa spre Scudetto.

Adversara nerazzurrilor din runda 21 din Serie A, Udinese, ocupă locul 10 în clasament, cu 26 de puncte, iar o victorie poate aduce echipa lui Kosta Runjaic pe locul 9, în locul lui Lazio.

Clasamentul din Serie A

