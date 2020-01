Meci FABULOS reusit de echipa lui Boloni! A fost condusa si a jucat in 10 oameni din startul partidei! Ce s-a intamplat pana la final

Din articol Boloni se lupta la titlu in Belgia

Antwerp a reusit un meci fantastic in prima liga din Belgia.

Antwerp a jucat in deplasare la Cercle Brugge in etapa 22 din prima liga a Belgiei. Meciul a inceput cum nu se putea mai prost pentru echipa lui Boloni si Cercle Brugge a deschis scorul din penalty in minutul 2. In minutul 7, Antwerp a ramas in inferioritate numerica, dupa ce fundasul Hoedt a vazut direct cartonasul rosu pentru un fault din postura de ultim aparator.

Boloni a reusit sa isi motiveze elevii, care au reusit o revenire de senzatie. In minutul 13, Rafaelov a restabilit egalitatea si scorul primei reprize a fost 1-1.

In repriza secunda, Cercle Brugge a controlat partida, avand mai multe ocazii, dar tot echipa lui Boloni a reusit sa inscrie in minutul 55, prin De Sart. A fost singurul sut pe poarta reusit de Antwerp in repriza a doua. Scorul final, 2-1 pentru Antwerp.

Boloni se lupta la titlu in Belgia

Cu aceasta victorie, Antwerp a urcat pe locul 3, cu 42 de puncte. Echipa lui Boloni este la egalitate de puncte cu Gent, care se afla pe locul 2 si la 7 puncte de liderul Club Brugge, care are 49 de puncte, dar si doua meciuri mai putin.

Etapa viitoare, Antwerp o va intalni pe teren propriu pe Waregem, ocupanta locului 7.